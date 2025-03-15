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Игровые консолиЭлектроника и техника

PlayStation Portal становится полноценной портативной консолью

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.03.2025
3 Просмотра 0
PlayStation Portal становится полноценной портативной консолью

Sony продолжает развивать свой неоднозначный проект PlayStation Portal, и на этот раз они сделали действительно крутой шаг. Теперь это не просто устройство для стриминга игр с вашей PS5, а почти полноценная портативная консоль!

Sony объявила о добавлении более 50 классических игр на PlayStation Portal. Представьте себе, вы сможете поиграть в такие легендарные вещи, как Twisted Metal и Tekken 2, прямо на своем портативном устройстве! Большая часть игр, которые будут добавлены, – это как раз те самые хиты с PlayStation, которые вы помните и любите. Это просто отличная новость для всех, кто хочет поностальгировать и вспомнить старые добрые времена.

В список игр, доступных на PlayStation Portal, входят:

  • Wild Arms 2
  • Echochrome
  • Серия Syphon Filter
  • Twisted Metal и Twisted Metal 2
  • Серия Ape Escape
  • MediEvil: Resurrection
  • Jet Moto
  • Killzone: Liberation
  • The Legend of Dragoon
  • Серия Hot Shots Golf
  • I.Q. Intelligent Qube
  • Серия Pursuit Force
  • LocoRoco Midnight Carnival

Важный момент: Поддержка Sony Cloud Game для PlayStation Portal пока что находится в стадии бета-тестирования. Это означает, что доступ к этим играм через облако есть только в 30 странах. К сожалению, Россия пока не входит в этот список, что, конечно, расстроит многих геймеров.

В любом случае, добавление этих классических игр делает PlayStation Portal намного более привлекательным устройством. Теперь это не просто дополнение к PS5, а устройство, которое можно использовать самостоятельно, чтобы наслаждаться любимыми играми прошлых лет.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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