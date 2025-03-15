PlayStation Portal становится полноценной портативной консолью

Sony продолжает развивать свой неоднозначный проект PlayStation Portal, и на этот раз они сделали действительно крутой шаг. Теперь это не просто устройство для стриминга игр с вашей PS5, а почти полноценная портативная консоль!

Sony объявила о добавлении более 50 классических игр на PlayStation Portal. Представьте себе, вы сможете поиграть в такие легендарные вещи, как Twisted Metal и Tekken 2, прямо на своем портативном устройстве! Большая часть игр, которые будут добавлены, – это как раз те самые хиты с PlayStation, которые вы помните и любите. Это просто отличная новость для всех, кто хочет поностальгировать и вспомнить старые добрые времена.

В список игр, доступных на PlayStation Portal, входят:

Wild Arms 2

Echochrome

Серия Syphon Filter

Twisted Metal и Twisted Metal 2

Серия Ape Escape

MediEvil: Resurrection

Jet Moto

Killzone: Liberation

The Legend of Dragoon

Серия Hot Shots Golf

I.Q. Intelligent Qube

Серия Pursuit Force

LocoRoco Midnight Carnival

Важный момент: Поддержка Sony Cloud Game для PlayStation Portal пока что находится в стадии бета-тестирования. Это означает, что доступ к этим играм через облако есть только в 30 странах. К сожалению, Россия пока не входит в этот список, что, конечно, расстроит многих геймеров.

В любом случае, добавление этих классических игр делает PlayStation Portal намного более привлекательным устройством. Теперь это не просто дополнение к PS5, а устройство, которое можно использовать самостоятельно, чтобы наслаждаться любимыми играми прошлых лет.