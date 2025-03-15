Google заменит Assistant на Gemini во всех новых устройствах

Google продолжает развивать Gemini, который изначально представили в начале 2024 года как преемник сервиса Bard. Постепенно Google добавляла в Gemini всё больше функций, и теперь компания объявила о планах заменить Google Assistant на Gemini в качестве основного помощника на Android-смартфонах в 2025 году.

В ближайшие месяцы Google предложит пользователям Google Assistant обновиться до Gemini. К концу 2025 года классический Google Assistant станет недоступен на большинстве мобильных устройств и исчезнет из магазинов приложений. Однако это изменение не затронет устройства с Android 9 или более ранними версиями, а также устройства с менее чем 2 ГБ оперативной памяти, поскольку они не соответствуют минимальным требованиям Gemini.

На многих новых Android-смартфонах, включая последние модели Pixel, а также некоторые модели Samsung, OnePlus и Motorola, Gemini уже установлен в качестве стандартного помощника вместо Google Assistant. Google отмечает, что миллионы пользователей уже перешли на Gemini в качестве основного помощника на своих телефонах.

Выбор Gemini в качестве помощника по умолчанию позволяет активировать его, например, длительным нажатием кнопки питания. На начальном этапе Gemini не хватало некоторых функций, привычных пользователям Google Assistant, таких как управление функциями телефона. Но Google постепенно устраняет эти недостатки и продолжает развивать Gemini.

Что дальше?

Вместе с тем, перед полной заменой Assistant в конце 2025 года, Google обещает ещё больше улучшить Gemini. Google Assistant, запущенный в 2016 году, был одним из лидеров в области обработки естественного языка. Теперь, почти десять лет спустя, происходит новый сдвиг, когда генеративный искусственный интеллект меняет способы взаимодействия с технологиями.

Кроме того, Google также планирует обновить Gemini на планшетах, в автомобилях и на устройствах, подключаемых к телефонам, таких как наушники и часы. Помимо расширения Gemini на Wear OS, Google планирует сделать новый пользовательский опыт на основе Gemini доступным на умных колонках, дисплеях и телевизорах. Более подробная информация об этом появится в ближайшие месяцы. До этих новых выпусков Google Assistant продолжит работать на этих устройствах.

Все это конечно хорошо, но вот только в Росси он не работает.