Nintendo сертифицировала новый контроллер для Switch 2

Компания Nintendo получила сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC) для нового беспроводного игрового контроллера, который, вероятно, выпустят вместе с Nintendo Switch 2. Контроллер имеет номер модели BEE-021 и идентификатор FCC BKEBEE021. Регистрация устройства состоялась 14 марта 2025 года.

Контроллер использует технологию расширенного спектра и работает в диапазоне 2,4 ГГц с выходной мощностью около 4,3 мВт. Вместе с тем, он также поддерживает частоту работы Bluetooth в диапазоне от 2402 МГц до 2480 МГц, различные типы модуляции (BR/EDR/BT LE) и оснащен встроенной антенной PCB.

В процессе сертификации FCC были представлены дополнительные документы, включая руководства, внутренние и внешние фотографии и отчеты об испытаниях. Однако эти файлы пока недоступны для публичного просмотра и будут опубликованы в сентябре 2025 года.

Номер модели устройства, начинающийся с кода «BEE», позволяет предположить, что это может быть контроллер GameCube, предназначенный для использования с грядущей консолью Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2, преемник оригинальной Nintendo Switch, представленной в марте 2017 года, по прогнозам, выйдет на рынок в 2025 году, возможно, в мае или июне. Консоль сохранит общую концепцию предшественника с небольшими изменениями в дизайне. Она останется гибридной, предлагая как портативный, так и стационарный режимы.

Кроме того, новые Joy-Con будут крепиться к консоли магнитами, что должно быть удобнее и надежнее. Ожидается, что Nintendo Direct в начале апреля предоставит больше информации о Switch 2 и покажет новые игры.

Источник — thetechoutlook