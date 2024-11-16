Лого сайта
Главная » Виртуальная реальность » Samsung выпустит очки дополненной реальности уже в 2025 году
Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Samsung выпустит очки дополненной реальности уже в 2025 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.11.2024
4 Просмотра 0
Samsung выпустит очки дополненной реальности уже в 2025 году

Samsung готовит к выходу новые очки дополненной реальности (AR). Google и Qualcomm также присоединились к разработке. Выход очков можно ожидать в третьем квартале 2025 года. Вначале планируется выпустить 500 000 экземпляров. Эти очки, по слухам, будут похожи на очки Ray-Ban Stories от Meta*. Однако, они получат дополнительные функции.

Устройство будет оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon AR1 (как в очках Ray-Ban от Meta*). Также в очки установят 12-мегапиксельную камеру Sony и батарею емкостью 155 мАч. Вес очков составит около 50 грамм. В отличие от многих прогнозов, в этих очках, согласно последним отчетам, не будет встроенного дисплея.

Функциональность очков расширится за счёт использования искусственного интеллекта Gemini от Google. Это обеспечит поддержку таких функций, как бесконтактные платежи, распознавание QR-кодов, жестов и лиц. Более детальная информация о возможностях Gemini пока не раскрывается.

Проект неоднократно задерживался, в том числе, из-за выхода Apple Vision Pro. Однако, несмотря на слухи о первоначальном намерении создать устройство, подобное Apple Vision Pro, сейчас кажется, что Samsung сосредоточилась на более компактном и удобном устройстве, напоминающем обычные солнцезащитные очки.

В интервью CNBC генеральный директор Qualcomm предположил, что эти очки станут дополнением к смартфону, изменяя взаимодействие пользователей с мобильными устройствами. В то же время, похожие устройства от других производителей, такие как Xreal Air 2, также указывают на растущий тренд в сторону AR-очков как дополнения к смартфонам. Появление подобных очков от Apple ожидается не ранее 2027 года. Samsung планирует использовать в очках собственные компоненты, например, датчики ISOCELL с интегрированным датчиком глубины, и, вероятно, Google предоставит базовое программное обеспечение.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ

Источник — mobiili

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.