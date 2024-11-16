Лого сайта
Главная » Игровые консоли » Результаты разборки PS5 Pro порадовали экспертов iFixit
Игровые консолиЭлектроника и техника

Результаты разборки PS5 Pro порадовали экспертов iFixit

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.11.2024
8 Просмотров 0
Результаты разборки PS5 Pro порадовали экспертов iFixit

Cпустя неделю после релиза PS5 Pro, эксперты iFixit взялись за ее разборку. Их внимание обычно фокусируются на ремонтопригодности техники. К сожалению, iFixit пока не выставляет официальный рейтинг ремонтопригодности игровых приставок. Поэтому пока-что нет точной оценки удобства ремонта PS5 Pro при замене комплектующих.

Но даже без этого рейтинга разборка дает полезную информацию. Особенно это важно для тех, кто уже купил или планирует купить PS5 Pro. И, что особенно интересно, PS5 Pro оказалась не менее ремонтопригодной, чем обычная PS5 или PS5 Slim. В чём-то она даже превосходит их.

Замена батареи CMOS стала проще

Самое приятное открытие разборки – это легко заменяемая батарея CMOS. Если вы не знаете, что это такое, iFixit подробно объясняет. Батарея CMOS питает микросхемы, отвечающие за время, дату, настройки системы и многое другое. В игровых приставках эти микросхемы (дополнительный металл-оксид-полупроводник) синхронизируют время и дату. Если батарея разрядится, могут возникнуть проблемы с подключением к интернету. iFixit объясняют, что время и дата используются приставкой для проверки веб-сайтов. На неисправная батарея часто приводит к неполадкам, если её нельзя заменить.

В PS5 и PS5 Slim эта батарея расположена под материнской платой, и доступ к ней затруднен без полной разборки. А вот в PS5 Pro всё по-другому: батарея CMOS легкодоступна под крышкой основного корпуса, которую можно снять. Также теперь там есть отдельный отсек для батареи с собственной крышкой, открываемой всего одним винтом – очень похоже на отсек для расширения памяти NVMe SSD. Это значит, что при необходимости замены батареи не придётся разбирать всю приставку – огромный плюс для пользователей.

PS5 Pro CMOS батарея

Ещё два важных момента: доступ внутрь PS5 Pro по-прежнему не требует инструментов – крышка снимается вручную, как и в других версиях PS5. Вентиляторы также легко доступны для очистки или замены.

Конечно, ремонт остальных компонентов PS5 Pro потребует определенных навыков или подробной инструкции (такие есть на iFixit), а также терпения.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.