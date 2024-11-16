Результаты разборки PS5 Pro порадовали экспертов iFixit

Cпустя неделю после релиза PS5 Pro, эксперты iFixit взялись за ее разборку. Их внимание обычно фокусируются на ремонтопригодности техники. К сожалению, iFixit пока не выставляет официальный рейтинг ремонтопригодности игровых приставок. Поэтому пока-что нет точной оценки удобства ремонта PS5 Pro при замене комплектующих.

Но даже без этого рейтинга разборка дает полезную информацию. Особенно это важно для тех, кто уже купил или планирует купить PS5 Pro. И, что особенно интересно, PS5 Pro оказалась не менее ремонтопригодной, чем обычная PS5 или PS5 Slim. В чём-то она даже превосходит их.

Замена батареи CMOS стала проще

Самое приятное открытие разборки – это легко заменяемая батарея CMOS. Если вы не знаете, что это такое, iFixit подробно объясняет. Батарея CMOS питает микросхемы, отвечающие за время, дату, настройки системы и многое другое. В игровых приставках эти микросхемы (дополнительный металл-оксид-полупроводник) синхронизируют время и дату. Если батарея разрядится, могут возникнуть проблемы с подключением к интернету. iFixit объясняют, что время и дата используются приставкой для проверки веб-сайтов. На неисправная батарея часто приводит к неполадкам, если её нельзя заменить.

В PS5 и PS5 Slim эта батарея расположена под материнской платой, и доступ к ней затруднен без полной разборки. А вот в PS5 Pro всё по-другому: батарея CMOS легкодоступна под крышкой основного корпуса, которую можно снять. Также теперь там есть отдельный отсек для батареи с собственной крышкой, открываемой всего одним винтом – очень похоже на отсек для расширения памяти NVMe SSD. Это значит, что при необходимости замены батареи не придётся разбирать всю приставку – огромный плюс для пользователей.

Ещё два важных момента: доступ внутрь PS5 Pro по-прежнему не требует инструментов – крышка снимается вручную, как и в других версиях PS5. Вентиляторы также легко доступны для очистки или замены.

Конечно, ремонт остальных компонентов PS5 Pro потребует определенных навыков или подробной инструкции (такие есть на iFixit), а также терпения.