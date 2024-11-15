Rabbit R1 получил патч изменения интерфейса

Rabbit R1 получил мощное обновление! Теперь он может менять свой дизайн интерфейса благодаря искусственному интеллекту. Просто вводите текстовые подсказки, например, «сделайте интерфейс в стиле Windows XP» или «осенний дизайн, как в Legend of Zelda», и R1 сделает это.

Звучит здорово, правда? Но есть нюанс: генерация нового интерфейса занимает до 30 секунд, и ответы при этом будут немного медленнее, чем на стандартном интерфейсе. Поэтому, если скорость — ваш приоритет, лучше эту функцию отключить. Включается она в настройках профиля в аккаунте Rabbithole.

Запуск R1 в мае был не очень удачным, но разработчики из Rabbit не сдались и выпустили несколько апдейтов, чтобы оправдать его цену в 199 долларов. Недавно добавили Large Action Model (LAM), которая позволяет R1 работать с поисковиками типа Google.

После обновления многие журналисты снова протестировали R1. CNET написали, что устройство стало значительно лучше, но смартфон всё равно круче. Android Authority остались менее впечатлены, даже после патча. В общем, обновление существенно улучшило R1, но до идеала ещё далеко.

Напомним, что R1 — это персональный помощник с искусственным интеллектом, карманного размера.

Что он умеет

Многоязычный перевод: Перевод более чем 100 языков.

Перевод более чем 100 языков. Идентификация объектов: Использование камеры для поиска информации, транскрипции текста и помощи в покупках.

Использование камеры для поиска информации, транскрипции текста и помощи в покупках. «Магическая камера»: Добавление стилистических эффектов к фотографиям.

Добавление стилистических эффектов к фотографиям. Интеллектуальный поиск: Использование Perplexity и Wolfram|Alpha для сложных запросов.

Использование Perplexity и Wolfram|Alpha для сложных запросов. Голосовое управление: Голосовой интерфейс и кнопка «Push-to-talk».

Голосовой интерфейс и кнопка «Push-to-talk». Запись звука: Запись аудио и расшифровка речи.

Запись аудио и расшифровка речи. Журнал взаимодействий: Хранение истории взаимодействий, включая заметки, голосовые записи и изображения.

Хранение истории взаимодействий, включая заметки, голосовые записи и изображения. Управление приложениями: Удаленное управление приложениями через защищенное облачное хранилище.

R1 работает на базе операционной системы Rabbit OS и имеет ряд аппаратных функций, таких как поворотная на 360 градусов камера и колесо прокрутки. Вся история взаимодействий хранится в веб-портале «Rabbithole».