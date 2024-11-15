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Rabbit R1 получил патч изменения интерфейса

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.11.2024
4 Просмотра 0
Rabbit R1 получил патч изменения интерфейса

Rabbit R1 получил мощное обновление! Теперь он может менять свой дизайн интерфейса благодаря искусственному интеллекту. Просто вводите текстовые подсказки, например, «сделайте интерфейс в стиле Windows XP» или «осенний дизайн, как в Legend of Zelda», и R1 сделает это.

Звучит здорово, правда? Но есть нюанс: генерация нового интерфейса занимает до 30 секунд, и ответы при этом будут немного медленнее, чем на стандартном интерфейсе. Поэтому, если скорость — ваш приоритет, лучше эту функцию отключить. Включается она в настройках профиля в аккаунте Rabbithole.

Запуск R1 в мае был не очень удачным, но разработчики из Rabbit не сдались и выпустили несколько апдейтов, чтобы оправдать его цену в 199 долларов. Недавно добавили Large Action Model (LAM), которая позволяет R1 работать с поисковиками типа Google.

После обновления многие журналисты снова протестировали R1. CNET написали, что устройство стало значительно лучше, но смартфон всё равно круче. Android Authority остались менее впечатлены, даже после патча. В общем, обновление существенно улучшило R1, но до идеала ещё далеко.

Напомним, что R1 — это персональный помощник с искусственным интеллектом, карманного размера.

Что он умеет

  • Многоязычный перевод: Перевод более чем 100 языков.
  • Идентификация объектов: Использование камеры для поиска информации, транскрипции текста и помощи в покупках.
  • «Магическая камера»: Добавление стилистических эффектов к фотографиям.
  • Интеллектуальный поиск: Использование Perplexity и Wolfram|Alpha для сложных запросов.
  • Голосовое управление: Голосовой интерфейс и кнопка «Push-to-talk».
  • Запись звука: Запись аудио и расшифровка речи.
  • Журнал взаимодействий: Хранение истории взаимодействий, включая заметки, голосовые записи и изображения.
  • Управление приложениями: Удаленное управление приложениями через защищенное облачное хранилище.

R1 работает на базе операционной системы Rabbit OS и имеет ряд аппаратных функций, таких как поворотная на 360 градусов камера и колесо прокрутки. Вся история взаимодействий хранится в веб-портале «Rabbithole».

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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