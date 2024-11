iPhone 6s Plus и XS Max попали в список устаревших и винтажных продуктов

Apple обновила список своих устаревших и винтажных устройств. В него попали iPhone 6s Plus и iPhone XS Max. Теперь iPhone 6s Plus считается устаревшим, а iPhone XS Max – винтажным. Важно отметить, что iPhone 6s Plus с 32 ГБ памяти попал в список устаревших ранее.

Статус «винтажный» присваивается устройствам, снятым с производства 5-7 лет назад. «Устаревшими» считаются те устройства, которые были сняты с производства более 7 лет назад. Ремонт винтажных устройств возможен, но только при наличии запчастей. Устаревшие устройства ремонту не подлежат. Исключением является замена аккумулятора у MacBook в течение 10 лет.

Интересно, что обычные модели iPhone XS и iPhone 6s пока остаются в списке актуальных. Также в список устаревших попали модели Apple Watch Series 2 из алюминия и стали. В то время как керамическая версия пока в него не попали. Вообще, Apple постоянно обновляет список своих устаревших и винтажных гаджетов. Это важно учитывать при выборе и использовании техники Apple. Полный список устаревших и винтажных продуктов Apple можно найти на специальной странице сайта компании.

Характеристики iPhone 6s Plus и XS Max

Напомним, что iPhone 6s Plus был выпущен Apple в 2015 году. Он имеет экран размером 5,5 дюйма, процессор Apple A9 и 3 ГБ оперативной памяти. В iPhone 6s Plus также имеется 12-мегапиксельная камера и поддержка беспроводной зарядки. Этот телефон поддерживает две сети: 4G и Wi-Fi. Для идентификации владельца используется Touch ID.

iPhone XS Max — был флагманским смартфоном Apple, выпущенным в 2018 году. Он имеет 6,5-дюймовый OLED-дисплей, 4 ГБ ОЗУ и процессор A12 Bionic. iPhone XS Max поддерживает функцию Face ID для биометрической аутентификации и имеет две камеры с двойным оптическим зумом. Предустановленная операционная система — iOS 12, но доступно обновление до iOS 14. Другие характеристики iPhone XS Max включают в себя поддержку сети 5G, соединение Lightning, геймпад и головные