Экшн-видеоигры могут способствовать улучшению мозговых связей — исследование

Недавно стало известно о проведении нейровизуализирующего исследования поклонников экшен-игр. Оно показало показало, что эти люди, как правило, имеют повышенную функциональную и структурную связность в дорсальном зрительном потоке мозга.

Как пояснили, человеческий мозг имеет два различных пути обработки визуальной информации: дорсальный и вентральный потоки. Дорсальный поток, часто называемый путём «где», берёт начало в первичной зрительной коре и простирается к теменной доле. Он в первую очередь участвует в обработке пространственного расположения и движения объектов, помогая направлять движения относительно этих объектов.

Вентральный поток, известный как путь «что», простирается от первичной зрительной коры до височной доли. Этот путь необходим для распознавания и идентификации объектов, включая их детали и цвета.

Эти два потока позволяют мозгу интегрировать визуальную информацию в связные восприятия и способствуют эффективному взаимодействию с окружающей средой, объединяя распознавание и пространственную осведомленность.

В исследовании приняли участие 28 геймеров и 19 негеймеров. Среди них 4 геймера и 12 негеймеров были женщинами. Средний возраст участников исследования составил от 20 до 21 года. В среднем геймеры играли в экшн-видеоигры по пять и более часов в неделю.

Исследователи сосредоточились на четырёх типах экшн-видеоигр: шутеры от первого лица (FPS), стратегии в реальном времени (RTS), многопользовательская MOBA и королевская битва. Негеймеры в среднем играли в видеоигры любого типа менее 30 минут в неделю за последние два года.

Результаты исследования показали, что «игроки в экшен-игры продемонстрировали улучшенную функциональную и структурную связность в исследуемых регионах [мозга], особенно в дорсальном зрительном потоке. Более конкретно, функциональная связность была увеличена между левой верхней затылочной извилиной и левой верхней теменной долькой во время задачи принятия решений по различению движущихся точек — теста, в котором участники должны определить общее направление движения в поле движущихся точек.

Геймеры с повышенной связностью в этой области, как правило, имели более быстрое время реакции. Структурная связность в дорсальном потоке также была выше у геймеров по сравнению с негеймерами».