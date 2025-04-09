На контроллере Nintendo Switch 2 появится новая кнопка — «C»

Nintendo объявила, что новая кнопка «C» на грядущей консоли Switch 2, предназначенная для активации функции GameChat, потребует подписки Nintendo Switch Online (NSO) после окончания бесплатного периода. Бесплатный доступ к GameChat и использованию кнопки «C» будет действовать до 31 марта 2026 года. После этой даты пользователям придется оформить подписку NSO, чтобы продолжать пользоваться этой функцией.

GameChat представляет собой встроенное приложение для общения, напоминающее Discord, которое позволит игрокам общаться с друзьями в голосовом чате и делиться экраном как в портативном, так и в стационарном режимах.

Однако без активной подписки кнопка «C», расположенная на правом Joy-Con, останется бесполезной — Nintendo не предусмотрела возможность переназначить ее на другие действия. Это означает, что для тех, кто не планирует оплачивать подписку стоимостью около $19.99 в год, кнопка станет лишь напоминанием о дополнительных расходах.