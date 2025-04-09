Инсайдер сравнил толщину iPhone 17 Air и iPhone 16e

Вчера, 8 апреля авторитетный инсайдер @MajinBuOfficial поделился фотографией прототипа Apple iPhone 17 Air в X (Twitter). Он сравнил его с iPhone 16e толщиной 7,80 мм. Согласно изображениям, iPhone 17 Air имеет одинарную заднюю камеру, больший модуль камеры и дизайн, похожий на Google Pixel. Кроме того, на боковой стороне корпуса имеются кнопки управления камерой и кнопки регулировки громкости.

Вместе с тем, в прошлых новостях говорилось, что общая толщина iPhone 17 Air, включая выступ камеры, составляет 9,5 мм (выступ 4 мм, корпус 5,5 мм). Это соответствует информации аналитика Минг-Чи Куо. Стоит отметить, что толщина нынешнего iPhone 16 Pro Max составляет 8,25 мм (без учета выступов). Если Pro Max сохранит свой текущий размер, то толщина Air действительно может быть «уменьшена вдвое».

Ранее было уже опубликовано описание корпуса iPhone 17 Air. Отмечалось, что его камера будет иметь конструкцию «горизонтальная панель камеры/длинная взлетно-посадочная полоса», похожую на дизайн Google Pixel. На фотографии корпуса телефона видно, что модуль задней камеры тонкого iPhone имеют «дизайн с горизонтальной полосой», проходящей через весь корпус, нарушая скругленную прямоугольную компоновку предыдущих iPhone. Объектив одинарной камеры расположили слева, а вспышка — справа. Общий дизайн продолжает минималистичный стиль ультратонкого корпуса (5,5 мм).

Вместе с тем, касаемо технических характеристик, сообщается, что телефон оснащен 6,6-дюймовым экраном ProMotion с частотой 120 Гц, стандартной версией чипа A19 и чипом собственной разработки C1. Также ожидается 8 ГБ оперативной памяти. Многое в привлекательности этого телефона будет зависеть от успеха его дизайна, поэтому Apple должна сделать все правильно.