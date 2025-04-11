Samsung выпустила зарядные чехлы для Galaxy Ring, но стоят они недешево

Владельцы смарт-кольца Samsung Galaxy Ring теперь могут приобрести сменные зарядные чехлы. Они стали доступны через официальный интернет-магазин Samsung и, вероятно, скоро появятся и у нас. Ранее приобрести чехол можно было только через службу поддержки Samsung.

Однако стоит учитывать, что стоимость сменного чехла довольно высока и составляет 90 долларов. Это почти четверть от цены нового Galaxy Ring, который стоит 400 долларов.

Зачем нужен зарядный чехол для Galaxy Ring?

Зарядный чехол – это важный аксессуар для Samsung Galaxy Ring, так как именно он обеспечивает зарядку устройства. Кольцо помещается внутрь чехла, где контакты соединяются, запуская процесс зарядки. Сам чехол оснащен встроенным аккумулятором для дополнительной подзарядки и имеет порт USB-C для подключения к источнику питания.

Важно! Без зарядного чехла вы не сможете зарядить свой Galaxy Ring.

Зарядные чехлы выпускаются в разных размерах, соответствующих размерам самих Galaxy Ring. Поэтому при покупке сменного чехла убедитесь, что вы выбираете размер, подходящий для вашего кольца.

Доступность – это плюс, но цена кусается

Несмотря на высокую стоимость, широкая доступность сменных чехлов – это безусловный плюс для пользователей Samsung Galaxy Ring. Если вы потеряете или повредите свой чехол, вы сможете быстро приобрести замену. Это гарантирует бесперебойную работу вашего Galaxy Ring и повышает удобство использования устройства.

Сравнение с другими устройствами

Стоит отметить, что другие умные носимые устройства, использующие фирменные зарядные чехлы, также имеют высокие цены на замену. Однако часто возникают сложности с быстрой доступностью таких аксессуаров. Например, в случае утери зарядного чехла для умных очков Ray-Ban Meta* во время путешествия, найти замену может быть затруднительно.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ.