Snapchat появится на Apple Watch

С начала апреля 2025 года пользователи Apple Watch заметили кое-что интересное: на их умных часах появилось приложение Snapchat. Это стало неожиданностью, так как Snapchat ранее никогда не выпускал собственного приложения для watchOS.

Приложение Snapchat для Apple Watch: что это такое?

Похоже, что приложение Snapchat для Apple Watch сейчас находится на стадии тестирования или постепенно становится доступным для пользователей. При его открытии пользователи видят только знакомый желтый логотип, без каких-либо других функций. Это говорит о том, что мы имеем дело с ранней версией, которая будет дорабатываться в ближайшие недели.

Согласно информации на сайте поддержки Snapchat, новое приложение работает с Apple Watch Series 4 и более новыми моделями с watchOS 9. Также на iPhone должна быть установлена последняя версия Snapchat (13.35+). Приложение для Apple Watch бесплатное и устанавливается автоматически, если оно уже есть на вашем iPhone и включена опция автоматической установки приложений на часах.

Обмен сообщениями на запястье: основные функции

Вместе с тем, в отличие от полноценного приложения для смартфона, версия Snapchat для Apple Watch фокусируется в основном на обмене сообщениями. Она позволяет просматривать уведомления о текстовых сообщениях и отвечать на них прямо с часов. Теперь пользователи могут:

Во-первых: предварительно просматривать первые 100 символов полученных сообщений.

Во-вторых: отвечать на сообщения, используя голосовой ввод, клавиатуру, рисование от руки или предлагаемые ответы.

А также, получать доступ к кнопке «Ответить» непосредственно из уведомлений.

Ограничения: что нельзя делать?

Кроме того, важно отметить, что возможности приложения пока ограничены. Нельзя просматривать старые сообщения, снимки экрана, изображения, видео или истории. Для доступа ко всем функциям по-прежнему необходимо использовать его на iPhone или веб-версию.

Итак, в настоящее время приложение Snapchat для Apple Watch предлагает, скорее, расширенные возможности для работы с уведомлениями, чем полноценный инструмент для общения.

Появление Snapchat на Apple Watch – это интересный поворот в стратегии компании и потенциально важный шаг для развития социальных сетей на умных часах. Пока функции ограничены, но даже в таком виде приложение может стать полезным инструментом для быстрого обмена сообщениями.