Apple доставила в США 600 тонн iPhone из Индии

В преддверии введения новых таможенных пошлин США, крупные технологические компании, такие как Apple, Dell, Microsoft и Lenovo, предприняли значительные усилия, чтобы успеть импортировать как можно больше своей продукции в страну. По данным Reuters, Apple активно поставляла iPhone из Индии, в общей сложности перевезя около 600 тонн устройств.

Apple принимает меры

Сообщается, что Apple даже лоббировала правительственных чиновников с целью ускорения таможенного оформления, а также увеличила штат сотрудников и временно перевела свой индийский завод на работу по воскресеньям, чтобы достичь 20-процентного увеличения объемов производства. По оценкам Reuters, с марта было отправлено около 1,5 миллиона iPhone, что позволит компании избежать стремительного повышения цен на свою продукцию для американских потребителей.

Спешка с отправкой премиальных устройств

Nikkei Asia сообщает, что Apple, Dell, Microsoft и Lenovo особенно настаивали на отправке в США «премиальных» устройств, таких как дорогие компьютеры стоимостью свыше 3000 долларов, поскольку именно на эту категорию товаров новые тарифы окажут наибольшее влияние. Руководитель поставщика Apple, Microsoft и Google сообщил Nikkei Asia, что им было дано указание отправить как можно больше потребительской электроники по воздуху, но объемы поставок были ограничены временными рамками.

Компании меняют стратегию

Изначально компания HP придерживалась первоначального плана поставок, но быстро изменила свою стратегию и потребовала от поставщиков отправить как можно больше устройств в США до вступления в силу новых тарифов. Компания также планирует увеличить объемы производства в Мексике.

В то время как одни компании спешат импортировать продукцию в США, другие пересматривают свои стратегии. Samsung, например, сокращает заказы на комплектующие для смартфонов на середину 2025 года. Некоторые производители ПК, такие как Lenovo и Acer, планируют увеличить фокус производства на рынках за пределами США, чтобы снизить зависимость от американского рынка и минимизировать влияние новых тарифов.

Действия крупных технологических компаний свидетельствуют о том, что они активно адаптируются к меняющимся условиям международной торговли и стараются минимизировать негативные последствия новых таможенных пошлин США. Компании используют различные стратегии, от увеличения объемов производства и ускорения поставок до переориентации на другие рынки и переноса производства в другие страны.