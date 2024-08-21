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Samsung выпустила мониторы Odyssey OLED G8 и G9 в новых размерах

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.08.2024
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Samsung выпустила мониторы Odyssey OLED G8 и G9 в новых размерах

На мероприятии Gamescom 2024, проходящем в США, компания Samsung представила новые игровые мониторы серии Odyssey: Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 и Odyssey OLED G9. Odyssey 3D стал первым 3D-монитором компании, не требующим очков. Odyssey OLED G8 теперь доступен в новом размере, а Odyssey OLED G9 представлен в варианте без Smart Hub.

Odyssey OLED G8 (G85SD) оснащен 34-дюймовым изогнутым экраном QD-OLED с ультрашироким соотношением сторон 21:9 и кривизной 1800R. Разрешение составляет 3440 x 1440 пикселей, частота обновления — 175 Гц, время отклика от серого к серому — 0,03 с, а также поддержка AMD FreeSync Premium Pro для игр без разрывов.

Odyssey OLED G8

Монитор получил возможности Samsung Gaming Hub и Samsung Smart Hub, что позволяет использовать его как смарт-телевизор для потоковой передачи контента через приложения Apple Music, Apple TV, Disney, Netflix, Prime Video и YouTube. Также можно транслировать экран ноутбука, ПК, смартфона или планшета через AirPlay 2, Miracast или Smart View.

С помощью Samsung Gaming Hub можно транслировать игры прямо из облака, используя сервисы Amazon Luna, Microsoft Xbox Cloud, Nvidia GeForce Now и Utomik. В комплекте идет пульт дистанционного управления, что позволяет использовать интеллектуальные функции монитора без ноутбука или ПК.

Odyssey OLED G9 представлен в двух версиях: G93SD и G95SD. Обе версии имеют 49-дюймовый экран QD-OLED с разрешением dual-QHD (5120 x 1440 пикселей), соотношением сторон 32:9 и кривизной 1800R. Частота обновления составляет 240 Гц, время отклика — 0,03 мс, поддержка AMD FreeSync Premium Pro.

Odyssey OLED G9

G95SD оснащен также Gaming Hub и Smart Hub для потоковой передачи игр и фильмов. В G93SD эти функции отсутствуют. Все мониторы серии Odyssey поддерживают технологию Samsung OLED Safeguard для предотвращения выгорания пикселей и OLED Glare Free для минимизации бликов и световых отражений. Они также имеют RGB-подсветку на задней панели и несколько портов.

Samsung планирует расширить доступность новых игровых мониторов на основных мировых рынках, включая Австралию, Европу и Северную Америку. Ранее модели G93SD и S95SD были доступны только на некоторых азиатских рынках, включая Южную Корею.

Источник — sammobile.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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