Samsung выпустила мониторы Odyssey OLED G8 и G9 в новых размерах

На мероприятии Gamescom 2024, проходящем в США, компания Samsung представила новые игровые мониторы серии Odyssey: Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 и Odyssey OLED G9. Odyssey 3D стал первым 3D-монитором компании, не требующим очков. Odyssey OLED G8 теперь доступен в новом размере, а Odyssey OLED G9 представлен в варианте без Smart Hub.

Odyssey OLED G8 (G85SD) оснащен 34-дюймовым изогнутым экраном QD-OLED с ультрашироким соотношением сторон 21:9 и кривизной 1800R. Разрешение составляет 3440 x 1440 пикселей, частота обновления — 175 Гц, время отклика от серого к серому — 0,03 с, а также поддержка AMD FreeSync Premium Pro для игр без разрывов.

Монитор получил возможности Samsung Gaming Hub и Samsung Smart Hub, что позволяет использовать его как смарт-телевизор для потоковой передачи контента через приложения Apple Music, Apple TV, Disney, Netflix, Prime Video и YouTube. Также можно транслировать экран ноутбука, ПК, смартфона или планшета через AirPlay 2, Miracast или Smart View.

С помощью Samsung Gaming Hub можно транслировать игры прямо из облака, используя сервисы Amazon Luna, Microsoft Xbox Cloud, Nvidia GeForce Now и Utomik. В комплекте идет пульт дистанционного управления, что позволяет использовать интеллектуальные функции монитора без ноутбука или ПК.

Odyssey OLED G9 представлен в двух версиях: G93SD и G95SD. Обе версии имеют 49-дюймовый экран QD-OLED с разрешением dual-QHD (5120 x 1440 пикселей), соотношением сторон 32:9 и кривизной 1800R. Частота обновления составляет 240 Гц, время отклика — 0,03 мс, поддержка AMD FreeSync Premium Pro.

G95SD оснащен также Gaming Hub и Smart Hub для потоковой передачи игр и фильмов. В G93SD эти функции отсутствуют. Все мониторы серии Odyssey поддерживают технологию Samsung OLED Safeguard для предотвращения выгорания пикселей и OLED Glare Free для минимизации бликов и световых отражений. Они также имеют RGB-подсветку на задней панели и несколько портов.

Samsung планирует расширить доступность новых игровых мониторов на основных мировых рынках, включая Австралию, Европу и Северную Америку. Ранее модели G93SD и S95SD были доступны только на некоторых азиатских рынках, включая Южную Корею.

Источник — sammobile.com