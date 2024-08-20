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Рекламный постер сентябрьского мероприятия Apple появился в сети

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.08.2024
2 Просмотра 0
Рекламный постер сентябрьского мероприятия Apple появился в сети

В сети появилась информация с изображением постера предстоящего сентябрьского мероприятия Apple с интересным девизом: «Готовность. Концентрация. Съёмка». Это намекает на то, что мероприятие может пройти 10 сентября, где состоится презентация iPhone 16. Давайте подробнее рассмотрим утекший в сеть постер, чтобы выяснить время и место проведения мероприятия.

Инсайдер под псевдонимом Маджин Буу утверждает, что он получил изображение постера от конфиденциального источника. Согласно этому изображению, мероприятие под названием «Ready. Set. Capture.» состоится 10 сентября в 20 часов по московскому времени в Apple Park, расположенном в Калифорнии, США.

Тем не менее, стоит отнестись к этой информации с некоторым скептицизмом, пока не поступило официальное подтверждение от Apple. Даже сам инсайдер признаёт, что не может гарантировать достоверность данных. На постере присутствует логотип Apple золотистого оттенка, который может намекать на новый цвет устройства — «Пустынный Титан».

Вне зависимости от точной даты проведения события, ожидается, что Apple представит серию смартфонов iPhone 16 вместе с новой версией операционной системы iOS 18.

Кроме того, у нас есть информация об iPhone 16 Pro (и предстоящем iPhone SE) из того, что предположительно является утекшими рекламными слайдами для этих устройств.

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Анатолий Пшеницын
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