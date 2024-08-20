iPhone 16 и 16 Plus получат экран с частотой 60 Гц

Недавно были раскрыты технические характеристики и стоимость смартфонов из новой линейки iPhone 16. Базовая модель iPhone опять получит экран с частотой обновления 60 Гц, что уже стало классическим решением для продукции Apple.

По информации источников, iPhone 16 оборудован 6,1-дюймовым экраном с частотой обновления 60 Гц, интегрирован с новейшим процессором Apple A18 и поддерживает функции Apple Intelligence. Кроме того, в телефоне предусмотрены две 12-мегапиксельные камеры, поддержка Wi-Fi 6E и аккумулятор на 3561 мАч, что обеспечивает увеличенное время работы устройства без подзарядки по сравнению с предыдущей моделью iPhone 15. Модель предлагается с объемом памяти от 128 ГБ и имеет стартовую цену в 799 долларов США.

iPhone 16 Plus отличается увеличенным до 6,7 дюймов экраном, и также имеет частоту обновления 60 Гц. Емкость аккумулятора у этой модели возросла до 4006 мАч, а начальная цена установлена на уровне 899 долларов США.

Для тех, кто ищет премиальные возможности, модели iPhone 16 Pro и Pro Max предлагают экраны с частотой обновления 120 Гц, улучшенные процессоры A18 Pro, а также продолжают использовать 48-мегапиксельные основные камеры и перископические телеобъективы с 5-кратным оптическим зумом. Эти версии также совместимы с новейшим стандартом Wi-Fi 7. Модель Pro Max выделяется на фоне премиум-сегмента благодаря аккумулятору рекордной для Apple емкости 4676 мАч и предлагается по цене от 1199 долларов США.

Источник — mydrivers.com