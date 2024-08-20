Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » iPhone 16 и 16 Plus получат экран с частотой 60 Гц
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

iPhone 16 и 16 Plus получат экран с частотой 60 Гц

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.08.2024
5 Просмотров 0
iPhone 16 и 16 Plus получат экран с частотой 60 Гц

Недавно были раскрыты технические характеристики и стоимость смартфонов из новой линейки iPhone 16. Базовая модель iPhone опять получит экран с частотой обновления 60 Гц, что уже стало классическим решением для продукции Apple.

По информации источников, iPhone 16 оборудован 6,1-дюймовым экраном с частотой обновления 60 Гц, интегрирован с новейшим процессором Apple A18 и поддерживает функции Apple Intelligence. Кроме того, в телефоне предусмотрены две 12-мегапиксельные камеры, поддержка Wi-Fi 6E и аккумулятор на 3561 мАч, что обеспечивает увеличенное время работы устройства без подзарядки по сравнению с предыдущей моделью iPhone 15. Модель предлагается с объемом памяти от 128 ГБ и имеет стартовую цену в 799 долларов США.

iPhone 16 Plus отличается увеличенным до 6,7 дюймов экраном, и также имеет частоту обновления 60 Гц. Емкость аккумулятора у этой модели возросла до 4006 мАч, а начальная цена установлена на уровне 899 долларов США.

Для тех, кто ищет премиальные возможности, модели iPhone 16 Pro и Pro Max предлагают экраны с частотой обновления 120 Гц, улучшенные процессоры A18 Pro, а также продолжают использовать 48-мегапиксельные основные камеры и перископические телеобъективы с 5-кратным оптическим зумом. Эти версии также совместимы с новейшим стандартом Wi-Fi 7. Модель Pro Max выделяется на фоне премиум-сегмента благодаря аккумулятору рекордной для Apple емкости 4676 мАч и предлагается по цене от 1199 долларов США.

Источник — mydrivers.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.