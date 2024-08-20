Представлена гарнитура PICO 4 Ultra — один из лучших аналогов Apple Vision Pro

Китайская компания PICO недавно провела презентацию своей новой гарнитуры смешанной реальности — PICO 4 Ultra , которая представляет собой интегрированное решение «всё в одном». Этот продукт уже получил высокую оценку от известных блогеров и был признан одним из лучших аналогов Apple Vision Pro.

PICO 4 Ultra обладает впечатляющими техническими характеристиками, включая четыре высокоточных датчика, разработанных специально для MR-технологий: четыре камеры для слежения за окружением, 32-мегапиксельную бинокулярную камеру с цветной перспективой, камеру iTOF и еще один дополнительный датчик. Комбинация этих датчиков с фирменным алгоритмом распознавания окружающей среды PICO и структурой машинного обучения Spatial ML значительно расширяет возможности устройства и поддерживает интеграцию сторонних моделей, улучшая тем самым функционал приложений.

В плане дизайна PICO 4 Ultra сохраняет узнаваемые черты модели PICO 4, при этом получила значительное обновление внутренние компонентов. Улучшенное распределение веса между передней и задней частями устройства повышает комфорт использования. Оснащенная 4K бинокулярным дисплеем (4320 x 2160), PICO 4 Ultra предоставляет изображение с более чем 62% повышенным разрешением рендеринга по сравнению с PICO 4, что гарантирует более четкие и детализированные визуальные эффекты. Дизайн контроллера также был пересмотрен, получив более минималистичный и стильный вид без колец.

Главная инновация кроется в обновленном чипе Snapdragon XR2 Gen2, который используется также в Quest3. По сравнению с предыдущим чипом Snapdragon XR2, новый чип демонстрирует значительное улучшение производительности, в 2,5 раза большую мощность графического процессора, на 50% повышенную энергоэффективность, а также два ядра с частотой 2,05 ГГц и четыре ядра с частотой 2,36 ГГц для высоких вычислительных способностей.

PICO 4 Ultra поддерживает воспроизведение видео в формате MV-HEVC, снятых на iPhone и Vision Pro и предлагает инструменты для редактирования видео. Пользователи могут легко делиться своими работами в смешанной реальности на платформе Douyin.

Кроме того, гарнитура PICO 4 Ultra совместима с операционными системами Windows и macOS (при этом macOS поддерживает работу с несколькими мониторами), и может синхронизироваться с устройствами на базе iOS и Android. Это обеспечивает бесперебойную межплатформенную интеграцию и управление, что значительно упрощает взаимодействие с различными устройствами и системами.

Что касается ценовой политики, PICO 4 Ultra предлагается в двух вариантах, чтобы удовлетворить потребности как корпоративных, так и частных пользователей. Корпоративная версия устройства предлагается по цене 7 499 юаней и ориентирована на бизнес-пользователей с расширенными требованиями. В то же время потребительская версия доступна за 4 299 юаней, что делает технологию смешанной реальности доступной более широкому кругу потребителей и позволяет им погрузиться в мир виртуальных и дополненных реальностей.

Источник — mydrivers.com