OpenAI набрала 10000 человек для тестирования SearchGPT

Компания OpenAI завершила формирование списка участников для испытаний SearchGPT, ограничив его 10 000 участников. Тем, кто не попал в число тестировщиков, уже направлены соответствующие уведомления по электронной почте.

На данный момент доступ к SearchGPT открыт лишь для ограниченного круга пользователей. Официальное описание проекта звучит как «инновационный прототип функции поиска, который интегрирует возможности нашей искусственной интеллектуальной модели для предоставления пользователю точных, актуальных и оперативных ответов».

SearchGPT предоставляет возможность задавать вопросы в естественной форме и получать развернутые, понятные ответы, аналогично диалогу со специалистом. Система способна поддерживать контекст беседы, адекватно реагировать на сложные запросы и, при необходимости, уточнять информацию самостоятельно.

Источник — ithome.com