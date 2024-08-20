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Интернет и ПО

OpenAI набрала 10000 человек для тестирования SearchGPT

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.08.2024
3 Просмотра 0
OpenAI набрала 10000 человек для тестирования SearchGPT

Компания OpenAI завершила формирование списка участников для испытаний SearchGPT, ограничив его 10 000 участников. Тем, кто не попал в число тестировщиков, уже направлены соответствующие уведомления по электронной почте.

На данный момент доступ к SearchGPT открыт лишь для ограниченного круга пользователей. Официальное описание проекта звучит как «инновационный прототип функции поиска, который интегрирует возможности нашей искусственной интеллектуальной модели для предоставления пользователю точных, актуальных и оперативных ответов».

SearchGPT предоставляет возможность задавать вопросы в естественной форме и получать развернутые, понятные ответы, аналогично диалогу со специалистом. Система способна поддерживать контекст беседы, адекватно реагировать на сложные запросы и, при необходимости, уточнять информацию самостоятельно.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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