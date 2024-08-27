VR-гарнитура Samsung замечена на Geekbench

В сети все чаще появляются слухи о том, что Samsung работает над новой гарнитурой виртуальной реальности (VR), которая должна составить конкуренцию Meta* Quest и Apple Vision Pro. Недавно это устройство было замечено на сайте Geekbench, где были раскрыты основные характеристики гарнитуры Samsung, намекая на скорый запуск.

Согласно листингу, гарнитура работает на Android 14 и оснащено шестиядерным процессором с базовой тактовой частотой 2,36 ГГц. Вероятно, это может быть чип Snapdragon XR2 Gen 2, который был представлен в начале этого года. Этот чип включает в себя 4 производительных ядра с частотой до 2,4 ГГц и графический процессор Adreno 740.

Известный инсайдер Роланд Квандт ранее сообщил, что гарнитура Samsung VR может иметь номер модели SM-I130. Также есть предположения, что полноценная гарнитура может иметь номер модели SM-I610, а SM-I130 может быть ее контроллером. Однако это маловероятно, так как в листинге Geekbench указано, что устройство имеет 16 ГБ оперативной памяти, что не нужно для контроллера.

Гарнитура Samsung VR: что еще известно

Согласно недавнему патенту на гарнитуру виртуальной реальности Samsung, устройство может обладать следующими функциями:

Отображение виртуальных аватаров , таких как Apple Vision Pro Personas. Это может быть полезно во время видеозвонков, где другие пользователи смогут видеть ваш аватар.

, таких как Apple Vision Pro Personas. Это может быть полезно во время видеозвонков, где другие пользователи смогут видеть ваш аватар. Совместимость с другими продуктами экосистемы Samsung , такими как беспроводные наушники и смарт-часы.

, такими как беспроводные наушники и смарт-часы. Мониторинг частоты сердечных сокращений и потребляемых калорий , что может помочь в создании профиля здоровья для тренировок и упражнений.

, что может помочь в создании профиля здоровья для тренировок и упражнений. Оснащение датчиками , такими как акселерометр, гироскоп, модуль камеры и инфракрасный датчик. Эти датчики могут использоваться для отслеживания положения и движения пользователя, а также могут включать встроенную навигационную систему.

, такими как акселерометр, гироскоп, модуль камеры и инфракрасный датчик. Эти датчики могут использоваться для отслеживания положения и движения пользователя, а также могут включать встроенную навигационную систему. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth.

Поскольку это только ранние сведения, мы ждем более конкретных подробностей об устройстве. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе последних новостей о гарнитуре Samsung VR.

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Источник — 91mobiles.com