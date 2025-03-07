Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Смартфоны и телефоны » Galaxy S25 Edge будет не только тонким, но и прочным
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Galaxy S25 Edge будет не только тонким, но и прочным

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.03.2025
4 Просмотра 0
Galaxy S25 Edge будет не только тонким, но и прочным

Samsung Galaxy S25 Edge — это прямо-таки таинственный смартфон, вокруг которого ходило много слухов. Однако компания решила приоткрыть завесу тайны первым официальным тизером. Говорить наверняка о характеристиках пока сложно, но известно, что дизайн у него будет ультратонким.

Конечно, когда речь заходит о таких тонких устройствах, сразу возникают вопросы о прочности. Не станет ли погоня за изяществом причиной поломок? Помните, как у iPhone 6 Plus были проблемы с изгибом корпуса? Тогда это получило название «Bengate» и вызвало немало споров.

Но Анника Бизон, директор по маркетингу Samsung, уверена насчет Galaxy S25 Edge. Она заявила, что Samsung уделил особое внимание прочности при разработке этого смартфона. «Когда делаешь что-то такое тонкое, прочность просто обязана быть в комплекте, — сказала она. — Это две главные особенности, которые нас захватывают в этом смартфоне. Прочность — это, конечно, не самое захватывающее, но это очень важно».

Бизон также добавила, что Galaxy S25 Edge выглядит просто потрясающе. И если подумать о технологиях, которые уместились в таком тонком корпусе, это действительно впечатляет.

Samsung уже несколько раз показывал Galaxy S25 Edge вживую, например, на презентации серии Galaxy S25 в январе и на выставке MWC 2025 в Барселоне. Но вот потрогать его никому не давали. Поэтому пока сложно сказать, насколько прочным он ощущается в руке.

Есть слухи, что у Galaxy S25 Edge будет керамическая задняя крышка. Возможно, именно поэтому Samsung пока не разрешает никому трогать смартфон — берегут этот премиальный материал до поры до времени. Керамика, безусловно, добавит прочности устройству, но, поскольку это более плотный материал, чем обычно используемые в смартфонах, он может сделать телефон немного тяжелее. Хотя, с другой стороны, название «Slim» говорит только о тонкости, а не о легкости.

По предварительным данным, работать Galaxy S25 Edge будет на чипсете Snapdragon 8 Elite. А вот тонкий корпус может сказаться на емкости аккумулятора, и она может быть меньше 4000 мАч. В этом случае потребуется хорошая оптимизация, чтобы смартфон долго держал заряд. Ожидается, что толщина смартфона составит менее 6 мм.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.