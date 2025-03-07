Galaxy S25 Edge будет не только тонким, но и прочным

Samsung Galaxy S25 Edge — это прямо-таки таинственный смартфон, вокруг которого ходило много слухов. Однако компания решила приоткрыть завесу тайны первым официальным тизером. Говорить наверняка о характеристиках пока сложно, но известно, что дизайн у него будет ультратонким.

Конечно, когда речь заходит о таких тонких устройствах, сразу возникают вопросы о прочности. Не станет ли погоня за изяществом причиной поломок? Помните, как у iPhone 6 Plus были проблемы с изгибом корпуса? Тогда это получило название «Bengate» и вызвало немало споров.

Но Анника Бизон, директор по маркетингу Samsung, уверена насчет Galaxy S25 Edge. Она заявила, что Samsung уделил особое внимание прочности при разработке этого смартфона. «Когда делаешь что-то такое тонкое, прочность просто обязана быть в комплекте, — сказала она. — Это две главные особенности, которые нас захватывают в этом смартфоне. Прочность — это, конечно, не самое захватывающее, но это очень важно».

Бизон также добавила, что Galaxy S25 Edge выглядит просто потрясающе. И если подумать о технологиях, которые уместились в таком тонком корпусе, это действительно впечатляет.

Samsung уже несколько раз показывал Galaxy S25 Edge вживую, например, на презентации серии Galaxy S25 в январе и на выставке MWC 2025 в Барселоне. Но вот потрогать его никому не давали. Поэтому пока сложно сказать, насколько прочным он ощущается в руке.

Есть слухи, что у Galaxy S25 Edge будет керамическая задняя крышка. Возможно, именно поэтому Samsung пока не разрешает никому трогать смартфон — берегут этот премиальный материал до поры до времени. Керамика, безусловно, добавит прочности устройству, но, поскольку это более плотный материал, чем обычно используемые в смартфонах, он может сделать телефон немного тяжелее. Хотя, с другой стороны, название «Slim» говорит только о тонкости, а не о легкости.

По предварительным данным, работать Galaxy S25 Edge будет на чипсете Snapdragon 8 Elite. А вот тонкий корпус может сказаться на емкости аккумулятора, и она может быть меньше 4000 мАч. В этом случае потребуется хорошая оптимизация, чтобы смартфон долго держал заряд. Ожидается, что толщина смартфона составит менее 6 мм.