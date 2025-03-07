HONOR Magic V4: секреты нового складного флагмана

Компания HONOR продолжает удивлять своими инновациями на рынке складных телефонов, и вскоре мы увидим их новое творение – Magic V4. Хотя до недавнего времени информации об этом устройстве было немного, ситуация начинает меняться, и мы узнаём всё больше интересных подробностей.

Что же нас ждёт в HONOR Magic V4?

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station, известный своими точными утечками, поделился ключевыми характеристиками грядущего HONOR Magic V4. Ожидается, что смартфон получит 8-дюймовый LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2K. Внешний экран также не разочарует: его диагональ составит 6,45 дюйма, а частота обновления – 120 Гц.

Камеры Magic V4 обещают стать настоящим прорывом. Основной сенсор, как и в Magic V3, будет 50-мегапиксельным с диафрагмой f/1.6. Но главной изюминкой станет новый 200-мегапиксельный датчик размером 1/1.4 дюйма, который обеспечит 3-кратный оптический зум. Кроме того, в камере будет ещё один сенсор, но его характеристики пока не раскрываются.

За производительность HONOR Magic V4 будет отвечать мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Этот процессор, выполненный по 3-нм техпроцессу, включает в себя графический блок Adreno 830, а также 2 ядра с частотой 4,32 ГГц и 6 ядер с частотой 3,53 ГГц.

До выхода Oppo Find N5 звание самого тонкого складного телефона в мире принадлежало HONOR Magic V3. По слухам, новый Magic V4 сможет вернуть себе этот титул, превзойдя Find N5 по тонкости корпуса.

Вспоминая предшественника: особенности HONOR Magic V3

Чтобы лучше понимать, чего ожидать от новинки, давайте вспомним ключевые характеристики Magic V3:

Внутренний экран: 7,92 дюйма FHD+ OLED, 2344 x 2156 пикселей, 120 Гц, HDR10+, максимальная яркость 5000 нит.

Внешний экран: 6,43 дюйма FHD+ OLED, 2376 x 1060 пикселей, 120 Гц, HDR10+, максимальная яркость 5000 нит.

Соотношение сторон: внутренний экран 9.78:9, внешний экран 20:9.

Поддержка стилуса.

Размеры: 156,6 x 145,3 мм (74,0 мм в сложенном виде) × 4,35 / 4,4 мм (9,2 / 9,3 мм в сложенном виде).

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750.

Оперативная память: 12 ГБ / 16 ГБ LPDDR5X.

Встроенная память: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.0.

Основная камера: 50 Мп (f/1.6) + 50 Мп (f/3.0) + 40 Мп (f/1.6).

Фронтальная камера: 20 Мп (f/2.2).

Аккумулятор: 5150 мАч, быстрая проводная зарядка 66 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт.

Защита: IPX8 (защита от пыли и влаги).

Операционная система: MagicOS 8.0.1 (Android 14).

Анонс HONOR Magic V4 ожидается в конце мая или начале июня 2025 года. Если утечки подтвердятся, новинка имеет все шансы стать одним из самых интересных и востребованных складных смартфонов года.