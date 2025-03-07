Эти четыре продукта Apple мы ждем летом 2025 года

После того, как Apple представила новый, более доступный iPhone 16e, а также свежие модели MacBook Air и Mac Studio с чипами M4 и M3 Ultra, давайте быстренько пробежимся по другим ожидаемым новинкам от компании в ближайшие месяцы.

Есть как минимум три категории продуктов, в которых мы надеемся увидеть прогресс до конца лета, хотя, конечно, никаких гарантий нет. Давайте посмотрим, что это за продукты.

Центр управления умным домом

Apple работает над новым аксессуаром для дома, который станет центральным узлом или «командным центром» для управления умным домом. По словам Марка Гурмана, журналиста из Bloomberg, этот гаджет, напоминающий iPad, может выйти уже в начале 2025 года. Однако, по последним данным, релиз может задержаться из-за зависимости от функций, которые появятся в iOS 18.4 и iOS 19.

Аналитик Kuo предполагает, что устройство не стоит ждать раньше второго или третьего квартала 2025 года. В феврале Гурман отметил, что до запуска этого хаба еще «много месяцев». По слухам, «умный» домашний хаб станет вторым полностью новым продуктом компании за несколько лет, после гарнитуры Apple Vision Pro.

Mac Pro

Также согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует обновить Mac Pro летом 2025 года. Изначально ожидалось, что в Mac Pro нового поколения будет использоваться чип M4 Ultra, но после выхода Mac Studio с чипом M3 Ultra эти планы оказались под вопросом.

Apple уже сообщила, что в чипе M4 Max отсутствует разъем UltraFusion, который позволил бы в будущем использовать сдвоенный чип M4 Ultra. В итоге, новый Mac Pro, скорее всего, получит чип M3 Ultra, который компания называет самым быстрым для Mac на сегодняшний день.

AirTag 2

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует выпустить новый AirTag в середине 2025 года. Другой источник утверждает, что устройство будет представлено в мае или июне. По словам Гурмана, AirTag нового поколения получит улучшенный чип для более точного отслеживания местоположения. Вероятно, Apple оснастит устройство чипом Ultra Wideband второго поколения, который впервые появился в линейке iPhone 15 в прошлом году.

Чтобы предотвратить преследования с помощью AirTag, Apple планирует усложнить извлечение встроенного динамика. Однако в целом дизайн останется прежним, поэтому значительных визуальных изменений ждать не стоит. Кроме того, ходят слухи об улучшенном диапазоне действия нового AirTag, что позволит эффективнее использовать функцию точного поиска на больших расстояниях.

iOS 19

Apple планирует представить iOS 19 на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне 2025 года, но официальный релиз состоится в сентябре, вместе с анонсом линейки iPhone 17.

По слухам, разработка iOS 19 задерживается из-за продолжающейся работы над функциями iOS 18, поэтому новые возможности могут выходить постепенно, как это было с iOS 18. Есть информация, что в iOS 19 появится обновленное приложение «Камера» с дизайном в стиле visionOS. На это намекают элементы последних приложений Apple, таких как Invites, Apple Sports и Apple Playground: полупрозрачные элементы интерфейса, увеличенные кнопки и акцент на контенте. Возможно, нас ждут и другие приложения в стиле visionOS, но пока что редизайн «Камеры» – единственный подтвержденный слух.

Что еще?

Кроме того, Apple работает над более продвинутой версией Siri, использующей большие языковые модели (LLM), чтобы составить конкуренцию AI-чатботам, таким как ChatGPT. Однако, по словам Марка Гурмана, Apple больше не планирует представлять обновленную Siri на WWDC 2025 в июне, и, похоже, функция не выйдет в составе iOS 19.4 в марте или апреле следующего года. Инженеры Apple считают, что Siri будет обновлена не раньше iOS 20.

Тем временем, в мае ожидается релиз iOS 18.5, в которой Siri получит функцию распознавания экрана, понимание личного контекста и расширенные элементы управления для каждого приложения.