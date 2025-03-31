Samsung вернется к чипам Exynos в моделях Galaxy S26

Похоже, Samsung планирует вернуть процессоры Exynos в свои флагманские смартфоны в следующем году. Есть информация, что в серии Galaxy S26 будут модели как с процессорами Exynos, так и с Snapdragon.

Инсайдер @Jukanlosreve сообщил, что Exynos 2600 «определенно» вернется. Это говорит о том, что Samsung добилась успехов в разработке нового процессора Exynos, и он будет выпущен.

Предполагается, что Galaxy S26 может быть доступен в вариантах с процессорами Exynos и Snapdragon. Если это произойдет, Samsung может стать первым производителем, выпустившим телефоны с 2-нм чипом.

Есть информация, что Exynos 2600 будет производиться с использованием передовой 2-нм технологии Samsung. Ожидается, что это обеспечит более высокую энергоэффективность по сравнению с 3-нм технологией – на 15-25%.

Однако объем производства Exynos 2600 может быть «очень ограниченным», возможно, сопоставимым с Exynos 990. Samsung использовала его в своих флагманах 2020 года, таких как Galaxy S20 и Note 20. В те времена Samsung выпускала флагманы на базе Exynos 990 в странах Европы и Азии, а ключевые рынки, такие как Америка и Китай, получали Galaxy S20 и Note 20 на базе Snapdragon.

В сообщении X от @Jukanlosreve говорится, что Exynos 2600 «определенно возвращается и будет использоваться в S26». Однако объем производства чипа настолько мал, что ситуация, скорее всего, будет похожа на Exynos 990.

Exynos 2600 не для всех моделей

Вполне вероятно, что в версии Galaxy S25 Ultra на Snapdragon будет использовать исключительно процессор Snapdragon 8 Elite 2. Уже три года модели Galaxy S Ultra используют только флагманские чипсеты Qualcomm. Начиная с Galaxy S23 Ultra, Samsung отказывается от использования чипов Exynos в моделях Ultra, и эта тенденция может сохраниться: S26 Ultra также будет оснащен Snapdragon по всему миру.

Необходимо, чтобы Samsung завершила разработку Exynos 2600 к середине третьего квартала этого года, чтобы обеспечить выпуск других Galaxy S26 с собственными чипами. Samsung создала специальную группу для оптимизации производительности и производства Exynos. Если им удастся решить проблемы с производительностью и выходом годной продукции, Samsung без проблем будет использовать процессор Exynos 2600 для серии Galaxy S26. Кроме того, использование чипсета собственной разработки вместо Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 сэкономит компании много денег.