Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Интернет и ПО » One UI 8 улучшает производительность Galaxy S25 до 32%
Интернет и ПО

One UI 8 улучшает производительность Galaxy S25 до 32%

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.03.2025
3 Просмотра 0
One UI 8 улучшает производительность Galaxy S25 до 32

Samsung продолжает активно разрабатывать One UI 8 на базе Android 16, и первые результаты этой работы появились в виде тестов базовой модели Galaxy S25. Ожидается, что в ближайшее время появятся и другие модели. Самым примечательным стало увеличение производительности до 32% по сравнению с Galaxy S25, работающим на One UI 7. Пока неизвестно, как именно Samsung удалось добиться такого прироста – за счет оптимизации или каких-либо других улучшений.

Galaxy S25 Samsungs One UI 8

Наибольший прирост производительности Galaxy S25 с One UI 8 наблюдался в одноядерном режиме. Тестируемое устройство имело номер модели SM-S931B и было оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Хотя появление Galaxy S25 в бенчмарке Geekbench 6 с One UI 8 не является неожиданностью, разница в одноядерных и многоядерных тестах впечатляет. При сравнении с результатами Galaxy S25 на One UI 7 под управлением Android 15, наибольшая разница наблюдается в однопоточных тестах.

Galaxy-S25 тест

И так, в тестах Geekbench 6 Galaxy S25 с One UI 8 показал 3057 баллов в одноядерном тесте и 9909 баллов в многоядерном, в то время как устройство с One UI 7 набрало 2314 и 9158 баллов соответственно. Это говорит о том, что новая ОС будет менее требовательной к ресурсам при работе фоновых приложений, что позволит Galaxy S25 эффективнее использовать ресурсы процессора и графического чипа, а также обеспечит более удобный пользовательский опыт.

1

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.