One UI 8 улучшает производительность Galaxy S25 до 32%

Samsung продолжает активно разрабатывать One UI 8 на базе Android 16, и первые результаты этой работы появились в виде тестов базовой модели Galaxy S25. Ожидается, что в ближайшее время появятся и другие модели. Самым примечательным стало увеличение производительности до 32% по сравнению с Galaxy S25, работающим на One UI 7. Пока неизвестно, как именно Samsung удалось добиться такого прироста – за счет оптимизации или каких-либо других улучшений.

Наибольший прирост производительности Galaxy S25 с One UI 8 наблюдался в одноядерном режиме. Тестируемое устройство имело номер модели SM-S931B и было оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Хотя появление Galaxy S25 в бенчмарке Geekbench 6 с One UI 8 не является неожиданностью, разница в одноядерных и многоядерных тестах впечатляет. При сравнении с результатами Galaxy S25 на One UI 7 под управлением Android 15, наибольшая разница наблюдается в однопоточных тестах.

И так, в тестах Geekbench 6 Galaxy S25 с One UI 8 показал 3057 баллов в одноядерном тесте и 9909 баллов в многоядерном, в то время как устройство с One UI 7 набрало 2314 и 9158 баллов соответственно. Это говорит о том, что новая ОС будет менее требовательной к ресурсам при работе фоновых приложений, что позволит Galaxy S25 эффективнее использовать ресурсы процессора и графического чипа, а также обеспечит более удобный пользовательский опыт.