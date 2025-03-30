Huawei Pura X поступил в продажу, но только в Китае

Новый складной смартфон Huawei Pura X официально поступил в продажу в Китае. Стоит отметить, что Pura X отличается от других складных моделей своей конструкцией, которая складывается как-бы вбок, создавая более широкий экран в развернутом виде. Давайте рассмотрим его цену, доступность и основные характеристики.

Цена и доступность

Цена начинается от 7499 юаней за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Модель с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 7999 юаней. Однако, Huawei Pura X доступен для покупки на официальном сайте Huawei только в Китае.

Кроме того, доступна версия Collector’s Edition с 16 ГБ оперативной памяти и задней крышкой из трехцветной кожи. Эта модель поддерживает спутниковую связь и доступна в двух конфигурациях:

512 ГБ памяти: 8999 юаней

1 ТБ памяти: 9999 юаней

Особенности конструкции Pura X

Как известно, вотличие от традиционных складных устройств, Pura X складывается вбок, создавая более широкий экран, как у планшета. В сложенном виде устройство имеет квадратный экран, расположенный под блоком из трех камер. Шарнир расположен сбоку, а не сверху.

Вместе с тем, внутренний 6,3-дюймовый дисплей имеет соотношение сторон 16:10, что делает его шире, чем у большинства складных устройств. Эта ширина обеспечивает больше места для чтения документов, просмотра веб-страниц и многозадачности.

Камеры и другие характеристики

Huawei Pura X оснащен основной 50-мегапиксельной камерой (с оптической стабилизацией), 40-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 8-мегапиксельной телефотокамерой с 3,5-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. Кроме того, на передней панели находится 10,7-мегапиксельная селфи-камера. Как и в большинстве складных устройств, основную камеру можно использовать для селфи в сложенном виде.

Также стоит отметить, что Pura X — первое устройство Huawei с Hongmeng OS 5, новейшей операционной системой компании. По сообщениям, устройство оснащено аккумулятором емкостью 4720 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 40 Вт. Он также имеет класс водонепроницаемости IPX8 и оснащен Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC и портом USB 3.1 Type-C.