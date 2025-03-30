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Стала известна маркетинговая стратеги выхода Nintendo Switch 2

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.03.2025
7 Просмотров 0
Стала известна маркетинговая стратеги выхода Nintendo Switch 2

Выход новой консоли Nintendo Switch 2 становится все ближе, фанаты бренда ждут специальную презентацию Nintendo Direct, запланированную на 2 апреля 2025 года. Кроме того, благодаря информации из внутренних документов крупного американского магазина и подтверждениям от разных источников, мы можем предположить, какой будет стратегия Nintendo по запуску своей новой консоли.

Запуск в июне и трехэтапный выпуск игр

Ожидается, что поступит в продажу в июне 2025 года. Nintendo планирует выпускать игры в три этапа в течение года:

  • Первый этап (июнь): Вместе с выходом консоли появятся игры от Nintendo, включая новую Mario Kart, которую уже показали в рекламном ролике. Также в этот период разработчикам начнут выдавать наборы для создания игр.
  • Второй этап (октябрь-ноябрь): На консоль выйдет много других игр, возможно, таких как Call of Duty или EA Sports FC, которые обычно выходят в это время.
  • Третий этап (праздничный период): В конце года выйдет еще больше игр, чтобы увеличить продажи в период рождественских праздников.

Предварительные заказы начнутся 2 апреля

Предварительные заказы Nintendo Switch 2 откроются сразу после презентации Nintendo Direct 2 апреля. Хотя магазин Best Buy Canada по ошибке указал 2 апреля, в документах американского магазина говорится о 9 апреля. Маркетинговая стратегия включает сообщение «Предварительный заказ скоро» и обратный отсчет до этой даты.

Магазин ожидает, что все консоли по предварительным заказам будут распроданы в первый же день, несмотря на то, что Nintendo старается создать большой запас к моменту выхода. Клиентам, которые оформят предварительный заказ, также предложат эксклюзивный предмет коллекционирования.

Цена и характеристики

Официальная цена Nintendo Switch 2 пока не известна, но некоторые источники предполагают, что она будет около 399 долларов /399 евро. Это дороже, чем текущая модель OLED, но дешевле, чем другие консоли. Некоторые слухи говорят о цене в 499,99 евро, но это может быть просто временная цифра. Кроме того, ожидается, что консоль будет оснащена чипом Nvidia T239, 12 ГБ оперативной памяти, большим экраном, ускоренной загрузкой и полной совместимостью со старыми играми с первой Switch. Презентация Nintendo Direct 2 апреля должна раскрыть все секреты.

Источник — iphonesoft

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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