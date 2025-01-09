Samsung улучшит охлаждение для телефонов Galaxy S25

Согласно новому отчёту, смартфоны серии Samsung Galaxy S25 будут предлагать лучшее охлаждение. Эта информация исходит от Ахмеда Квайдера, информатора. Он поделился интересной информацией через X.

Он утверждает, что Samsung Galaxy S25 и S25+ будут предлагать на 10% лучшую систему охлаждения. S25 Ultra же будет предлагать на 42% лучший механизм охлаждения, по словам информатора.

Ожидается, что для этого во всех трех телефонах будет использоваться система паровой камеры. Информатор также упомянул, что тепло будет распределяться по устройствам так, чтобы вы чувствовали как можно меньше тепла.

Напомним, что у Galaxy S24 испарительная камера на 90% больше, чем у предыдущего поколения. Так что, похоже, мы снова увидим некоторые улучшения в этой области с серией Galaxy S25.

Вся серия Galaxy S25 станет официальной 22 января. Это уже подтвердила компания Samsung. Скоро появятся S25, S25+ и S25 Ultra. Также существует вероятность появления четвертого устройства на основе тизера компании.

Этим устройством может стать Galaxy S25 Slim, хотя Samsung может поделиться лишь ограниченной информацией о нем. Ожидается, что этот телефон не будет представлен в полном объеме во время этого мероприятия или чего-то в этом роде.

Все три основных смартфона серии S25 будут оснащены одним и тем же чипом Snapdragon 8 Elite. Это касается всех рынков, на этот раз мы не получим два варианта SoC. Все три телефона также будут иметь плоские дисплеи и плоские рамки. Минимальный объем оперативной памяти, который будет включен, составляет 12 ГБ, что является скачком с 8 ГБ в прошлогодних моделях. На устройствах будет предустановлен Android 15 вместе со скином Samsung One UI 7.

Источник — androidheadlines