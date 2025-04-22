Samsung Tri-Fold останется без подэкранной селфи-камеры

По информации от инсайдера @PandaFlashPro, опубликованной в X, первый складной смартфон Samsung Tri-Fold, может отказаться от технологии подэкранной камеры. Вместо этого внутренний экран получит традиционный дизайн с отверстием для фронтальной камеры.

Начиная с модели Galaxy Z Fold3, Samsung активно внедряла подэкранные камеры в свои складные смартфоны. Даже в Galaxy Z Fold6 используется 4-мегапиксельная подэкранная камера. Однако, в некоторых специальных моделях, таких как Galaxy Z Fold Special Edition и Samsung W25, компания отступила от этой технологии, вернувшись к проверенному дизайну с отверстием под камеру.

Причины отказа от подэкранной камеры в будущем

Ранее сообщалось о том, что Samsung рассматривает возможность полного отказа от использования подэкранных камер в линейке Galaxy Z Fold, начиная с модели Galaxy Z Fold8, запланированной к выходу в 2026 году. Главная причина такого решения – ограниченные возможности для значительного улучшения качества подэкранной камеры при сохранении разумной стоимости.

Похоже, что эта тенденция начнется именно с нового складного смартфона Samsung, складывающегося втрое, что подтверждают последние утечки.

Ограниченная мощность зарядки

Еще одна новость, касающаяся будущего складного устройства Samsung, – это поддержка зарядки мощностью всего 25 Вт. Компания, по-видимому, не планирует увеличивать мощность зарядки до 45 Вт, как это реализовано в некоторых других флагманских моделях.

Что это значит для потребителей?

Отказ от подэкранной камеры может означать улучшение качества изображения фронтальной камеры, поскольку традиционная камера с отверстием обычно обеспечивает более высокую четкость и детализацию. Однако, это также может разочаровать пользователей, которые ожидали увидеть более продвинутую технологию в новом складном устройстве.

Ограниченная мощность зарядки, безусловно, является минусом, особенно в сравнении с конкурентами, предлагающими более быструю зарядку.

Складной смартфон Samsung, складывающийся втрое, может стать интересным устройством с точки зрения дизайна и функциональности. Однако, отказ от подэкранной камеры и ограниченная мощность зарядки могут повлиять на его конкурентоспособность на рынке. Остается ждать официального анонса от Samsung, чтобы получить полную картину о новом устройстве.