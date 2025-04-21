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Игры для ПК и консолей

Цена предметов в Roblox будет меняться для разных стран

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.04.2025
11 Просмотров 0
Стоимость предметов в Roblox будет меняться для разных стран

Roblox делает шаг навстречу международному сообществу, адаптируя свою платежную систему для регионального ценообразования. Это означает, что стоимость внутриигровых предметов будет автоматически корректироваться с учетом экономики страны, в которой находится покупатель. Компания утверждает, что это позволит активным участникам сообщества «лучше адаптироваться к местным рыночным условиям и максимизировать прибыль».

Раньше пользователи из стран с более слабой экономикой, например, из Вьетнама, платили за предметы в Roblox ту же цену, что и пользователи в США. Это создавало барьер для игроков. В свою очередь, региональное ценообразование призвано сделать международный рынок игры более доступным и активным.

Как это работает? Подписка для создателей

Создатели контента в Roblox должны подписаться на услугу регионального ценообразования. Программное обеспечение автоматически определит оптимальные местные цены на товары и будет периодически обновлять их в соответствии с изменениями в мировой экономике. Кроме того, подобную практику уже используют такие компании, как Nintendo.

Roblox ценообразование

В Roblox создатели зарабатывают Robux, продавая внутриигровые предметы, которые дают игрокам различные преимущества и способности. Важно отметить, что региональные цены пока не распространяются на предметы для аватаров, но планируется ввести их позже в этом году.

Оптимизация цен: рост доходов для создателей

Это нововведение последовало за запуском функции оптимизации цен на платформе, которая помогает создателям устанавливать наилучшую цену на свои товары. Roblox утверждает, что эта функция увеличила доход создателей примерно на четыре процента, в основном благодаря снижению цен и, как следствие, увеличению продаж.

Вместе с тем, введение регионального ценообразования и оптимизация цен – это важные шаги Roblox по созданию более справедливой и доступной платформы для игроков и создателей со всего мира. Благодаря этим нововведениям, ожидается рост активности в Roblox и увеличение доходов для разработчиков.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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