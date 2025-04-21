Цена предметов в Roblox будет меняться для разных стран

Roblox делает шаг навстречу международному сообществу, адаптируя свою платежную систему для регионального ценообразования. Это означает, что стоимость внутриигровых предметов будет автоматически корректироваться с учетом экономики страны, в которой находится покупатель. Компания утверждает, что это позволит активным участникам сообщества «лучше адаптироваться к местным рыночным условиям и максимизировать прибыль».

Раньше пользователи из стран с более слабой экономикой, например, из Вьетнама, платили за предметы в Roblox ту же цену, что и пользователи в США. Это создавало барьер для игроков. В свою очередь, региональное ценообразование призвано сделать международный рынок игры более доступным и активным.

Как это работает? Подписка для создателей

Создатели контента в Roblox должны подписаться на услугу регионального ценообразования. Программное обеспечение автоматически определит оптимальные местные цены на товары и будет периодически обновлять их в соответствии с изменениями в мировой экономике. Кроме того, подобную практику уже используют такие компании, как Nintendo.

В Roblox создатели зарабатывают Robux, продавая внутриигровые предметы, которые дают игрокам различные преимущества и способности. Важно отметить, что региональные цены пока не распространяются на предметы для аватаров, но планируется ввести их позже в этом году.

Оптимизация цен: рост доходов для создателей

Это нововведение последовало за запуском функции оптимизации цен на платформе, которая помогает создателям устанавливать наилучшую цену на свои товары. Roblox утверждает, что эта функция увеличила доход создателей примерно на четыре процента, в основном благодаря снижению цен и, как следствие, увеличению продаж.

Вместе с тем, введение регионального ценообразования и оптимизация цен – это важные шаги Roblox по созданию более справедливой и доступной платформы для игроков и создателей со всего мира. Благодаря этим нововведениям, ожидается рост активности в Roblox и увеличение доходов для разработчиков.