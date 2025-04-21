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Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Vivo Vision: конкурент Apple Vision Pro выйдет в этом году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.04.2025
14 Просмотров 0
Vivo Vision конкурент Apple Vision Pro выйдет во второй половине года

Во время анонса смартфонов серии X200, компания vivo приоткрыла завесу тайны над своим будущим продуктом – гарнитурой смешанной реальности (MR) под названием vivo Vision. Ожидается, что новинка появится во второй половине 2025 года. По мнению экспертов, гарнитуру представят вместе со смартфонами vivo X300.

Внешний вид и первые впечатления

Впервые vivo Vision была показана на Азиатском форуме в Боао. Внешне гарнитура напоминает Apple Vision Pro. Передняя часть выполнена из изогнутой полированной стеклянной панели с расположенными на ней камерами. Детальные характеристики устройства пока держатся в секрете.

Согласно официальной информации, разработка MR-гарнитуры – часть стратегического плана vivo по развитию «пространственных вычислений в реальном времени» и подготовке к будущему потребительской робототехники.

vivo Vision

vivo позиционирует MR как «глаза» робота, ключевым элементом создания возможностей пространственного распознавания и понимания. Компания стремится разработать передовую систему визуального восприятия. Все для того чтобы сделать роботов «умнее» за счет улучшения визуального захвата, обработки, понимания, пространственного восприятия, моделирования окружающей среды и визуальных периферийных вычислений.

Заявление исполнительного вице-президента vivo

Исполнительный вице-президент vivo Ху Башань ранее заявлял о планах компании выйти на рынок робототехники. Компания намерена опираться на свои наработки в области технологий крупномасштабного моделирования и гарнитур смешанной реальности. Сейчас компания активно продвигается в этом направлении.

vivo Vision – это амбициозный проект vivo, направленный на конкуренцию с Apple Vision Pro и развитие технологий для будущего робототехники. Анонс новинки ожидается во второй половине 2025 года, и рынок с нетерпением ждет подробностей об этом интересном устройстве.

Источник — weibo

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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