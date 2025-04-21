Vivo Vision: конкурент Apple Vision Pro выйдет в этом году

Во время анонса смартфонов серии X200, компания vivo приоткрыла завесу тайны над своим будущим продуктом – гарнитурой смешанной реальности (MR) под названием vivo Vision. Ожидается, что новинка появится во второй половине 2025 года. По мнению экспертов, гарнитуру представят вместе со смартфонами vivo X300.

Внешний вид и первые впечатления

Впервые vivo Vision была показана на Азиатском форуме в Боао. Внешне гарнитура напоминает Apple Vision Pro. Передняя часть выполнена из изогнутой полированной стеклянной панели с расположенными на ней камерами. Детальные характеристики устройства пока держатся в секрете.

Согласно официальной информации, разработка MR-гарнитуры – часть стратегического плана vivo по развитию «пространственных вычислений в реальном времени» и подготовке к будущему потребительской робототехники.

vivo позиционирует MR как «глаза» робота, ключевым элементом создания возможностей пространственного распознавания и понимания. Компания стремится разработать передовую систему визуального восприятия. Все для того чтобы сделать роботов «умнее» за счет улучшения визуального захвата, обработки, понимания, пространственного восприятия, моделирования окружающей среды и визуальных периферийных вычислений.

Заявление исполнительного вице-президента vivo

Исполнительный вице-президент vivo Ху Башань ранее заявлял о планах компании выйти на рынок робототехники. Компания намерена опираться на свои наработки в области технологий крупномасштабного моделирования и гарнитур смешанной реальности. Сейчас компания активно продвигается в этом направлении.

vivo Vision – это амбициозный проект vivo, направленный на конкуренцию с Apple Vision Pro и развитие технологий для будущего робототехники. Анонс новинки ожидается во второй половине 2025 года, и рынок с нетерпением ждет подробностей об этом интересном устройстве.

Источник — weibo