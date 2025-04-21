Vivo X200 Ultra: новый фото-флагман представили в Китае

Компания Vivo представила свой новый флагманский смартфон X200 Ultra, а также серию X200s. Новый топовый смартфон обладает передовым дисплеем, высокой производительностью и впечатляющим набором камер. Предзаказ на новинку уже открыт, а старт продаж намечен на 29 апреля.

Vivo X200 Ultra: ключевые характеристики

Дисплей: 6,82-дюймовый изогнутый 2K LTPO AMOLED экран с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, поддержкой HDR10+, затемнением PWM 2160 Гц, защитой Armor Glass и разрешением 3168 x 1440 пикселей.

6,82-дюймовый изогнутый 2K LTPO AMOLED экран с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, поддержкой HDR10+, затемнением PWM 2160 Гц, защитой Armor Glass и разрешением 3168 x 1440 пикселей. Процессор: Мощный 3-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 3 с графическим процессором Adreno 830.

Мощный 3-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 3 с графическим процессором Adreno 830. Память: До 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1.

До 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1. Операционная система: OriginOS 5 на базе Android 15.

OriginOS 5 на базе Android 15. Камеры: Основная камера: 50 Мп (Sony LYT-818). Сверхширокоугольная камера: 50 Мп (Sony LYT-818). Перископический телеобъектив: 200 Мп (Samsung HP9, 85 мм) с 3.7-кратным оптическим зумом, OIS и покрытием Zeiss T*. Фронтальная камера: 50 Мп.

Видео: Запись видео в формате 8K, 4K при 60 кадрах в секунду (10-битный Log), 4K при 120 кадрах в секунду для замедленной съемки, 4K покадровая съемка.

Запись видео в формате 8K, 4K при 60 кадрах в секунду (10-битный Log), 4K при 120 кадрах в секунду для замедленной съемки, 4K покадровая съемка. Аккумулятор: Емкость 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт, беспроводной зарядки 40 Вт и обратной беспроводной зарядки.

Емкость 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт, беспроводной зарядки 40 Вт и обратной беспроводной зарядки. Другие особенности: Физическая клавиша управления камерой, 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, USB Type-C, инфракрасный датчик, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, защита от пыли и воды IP68 и IP69.

Камеры: профессиональный уровень в вашем смартфоне

Vivo уделила особое внимание возможностям камеры в X200 Ultra. Смартфон оснащен двумя специальными чипами обработки изображений — VS1 для предварительной обработки и V3+ для постобработки, что снижает нагрузку на основной чипсет и улучшает качество фотографий и видео.

Кроме того, Vivo предлагает комплект телефото Zeiss 2.35x с объективом 200 мм F2.3 и комплект для профессиональной фотографии, который включает в себя рукоятку с затвором и рычагом зума, аккумулятор емкостью 2300 мАч и адаптер для фильтра 67 мм.

Автономность и другие возможности

Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Vivo заявляет, что смартфон способен проработать до 23,4 часов в режиме разговора в сети 4G VoLTE и до 18,3 дней в режиме ожидания. X200 Ultra также поддерживает двойной 5G, спутниковую навигацию и спутниковые сообщения Beidou (в версии 16 ГБ + 1 ТБ).

Цены и доступность

Vivo X200 Ultra доступен в нескольких конфигурациях:

12 ГБ + 256 ГБ: 6499 юаней (~890 долларов США).

16 ГБ + 512 ГБ: 6999 юаней (~959 долларов США).

16 ГБ + 1 ТБ Satellite Edition: 7999 юаней (~1095 долларов США).

16 ГБ + 1 ТБ с комплектом Photographer Kit: 9699 юаней (~1329 долларов США).

Zeiss Telephoto Kit: 1299 юаней (~178 долларов США).

Photography Kit: 699 юаней (~96 долларов США).

Комбо комплект: 1699 юаней (~233 доллара США).

Продажи комплектов аксессуаров стартуют в мае.