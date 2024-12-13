Samsung SmartThings сотрудничает с YouTube Music

Приложение для умного дома Samsung SmartThings и YouTube Music объединились. Они собираются сделать домашний досуг ещё ярче! Это очередное подтверждение того, что SmartThings постоянно развивается и совершенствуется.

Теперь Music Sync в SmartThings идеально подстраивается под ваши нужды в любое время суток. Появились новые кнопки – «Релаксация», «Вечеринка», «Тренировка» – которые синхронизируются с аналогичными настройками в YouTube Music, создавая плавный переход между приложениями.

Секрет Music Sync в том, что она точно синхронизируется с музыкой из любых музыкальных приложений в экосистеме Galaxy, без использования микрофона и ограничений на источники звука. Это обеспечивает идеально согласованное освещение и музыку.

Подписка YouTube Premium, устройство Galaxy и лампочки Philips Hue – вот всё, что нужно для полной синхронизации. Нажав кнопку «Вечеринка» заиграет праздничный плейлист из YouTube Music, а свет сменит цвет, идеально подходящий к атмосфере. Аналогично работают режимы «Релаксация» и «Тренировка».

И это только начало! В этом году SmartThings планирует объявить о новых партнёрах, чтобы сделать Music Sync ещё лучше. SmartThings Music Sync хочет превратить дом в центр развлечений, где освещение, музыка и другие умные устройства работают вместе, создавая идеальную атмосферу для любой ситуации.

Источник — sammyfans