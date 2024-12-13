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Samsung SmartThings сотрудничает с YouTube Music

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.12.2024
4 Просмотра 0
Samsung SmartThings сотрудничает с YouTube Music

Приложение для умного дома Samsung SmartThings и YouTube Music объединились. Они собираются сделать домашний досуг ещё ярче! Это очередное подтверждение того, что SmartThings постоянно развивается и совершенствуется.

Теперь Music Sync в SmartThings идеально подстраивается под ваши нужды в любое время суток. Появились новые кнопки – «Релаксация», «Вечеринка», «Тренировка» – которые синхронизируются с аналогичными настройками в YouTube Music, создавая плавный переход между приложениями.

Секрет Music Sync в том, что она точно синхронизируется с музыкой из любых музыкальных приложений в экосистеме Galaxy, без использования микрофона и ограничений на источники звука. Это обеспечивает идеально согласованное освещение и музыку.

Подписка YouTube Premium, устройство Galaxy и лампочки Philips Hue – вот всё, что нужно для полной синхронизации. Нажав кнопку «Вечеринка» заиграет праздничный плейлист из YouTube Music, а свет сменит цвет, идеально подходящий к атмосфере. Аналогично работают режимы «Релаксация» и «Тренировка».

И это только начало! В этом году SmartThings планирует объявить о новых партнёрах, чтобы сделать Music Sync ещё лучше. SmartThings Music Sync хочет превратить дом в центр развлечений, где освещение, музыка и другие умные устройства работают вместе, создавая идеальную атмосферу для любой ситуации.

Источник — sammyfans

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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