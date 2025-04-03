Samsung работает на новыми OLED-экранами для iPad Mini

Похоже, Apple работает над новым iPad Mini с OLED-дисплеем. Слухи об OLED-экране для нового маленького iPad ходили еще в конце 2023 года, а сейчас, в 2025 году, известный китайский инсайдер Digital Chat Station (DCS) сообщает, что Apple тестирует новый OLED-дисплей для следующей модели iPad Mini, которая выйдет в 2026 году.

По словам DCS, пока неясно, будет ли OLED-дисплей поддерживать более высокую частоту обновления. Инсайдер также сообщает, что OLED-дисплей произведен компанией Samsung.

Samsung является ключевым поставщиком компонентов для Apple. Южнокорейский гигант поставляет Apple различные комплектующие. Если информация DCS подтвердится, Samsung может получить значительную прибыль от поставок OLED-дисплеев для Apple.

Ранее, в мае прошлого года, появлялись сообщения о том, что Samsung начала разработку 8-дюймовых OLED-панелей для будущего iPad Mini. В том же отчете указывалось, что Samsung планирует начать массовое производство в Чхонане во второй половине 2025 года.

Предыдущие слухи о новом iPad Mini

Однако в декабрьском отчете аналитической компании Display Supply Chain Consultants (DSCC) приводились несколько иные детали. Согласно отчету DSCC, грядущий маленький iPad будет использовать 8,5-дюймовую OLED-панель, а не 8-дюймовый дисплей. Ближе к выпуску, появится более точная информация, так что следите за новостями.