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ПланшетыЭлектроника и техника

Samsung работает на новыми OLED-экранами для iPad Mini

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.04.2025
4 Просмотра 0
Samsung работает на новыми OLED-экранами для iPad Mini

Похоже, Apple работает над новым iPad Mini с OLED-дисплеем. Слухи об OLED-экране для нового маленького iPad ходили еще в конце 2023 года, а сейчас, в 2025 году, известный китайский инсайдер Digital Chat Station (DCS) сообщает, что Apple тестирует новый OLED-дисплей для следующей модели iPad Mini, которая выйдет в 2026 году.

По словам DCS, пока неясно, будет ли OLED-дисплей поддерживать более высокую частоту обновления. Инсайдер также сообщает, что OLED-дисплей произведен компанией Samsung.

Samsung является ключевым поставщиком компонентов для Apple. Южнокорейский гигант поставляет Apple различные комплектующие. Если информация DCS подтвердится, Samsung может получить значительную прибыль от поставок OLED-дисплеев для Apple.

Ранее, в мае прошлого года, появлялись сообщения о том, что Samsung начала разработку 8-дюймовых OLED-панелей для будущего iPad Mini. В том же отчете указывалось, что Samsung планирует начать массовое производство в Чхонане во второй половине 2025 года.

Предыдущие слухи о новом iPad Mini

Однако в декабрьском отчете аналитической компании Display Supply Chain Consultants (DSCC) приводились несколько иные детали. Согласно отчету DSCC, грядущий маленький iPad будет использовать 8,5-дюймовую OLED-панель, а не 8-дюймовый дисплей. Ближе к выпуску, появится более точная информация, так что следите за новостями.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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