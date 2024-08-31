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Samsung представила квантовый телефон Galaxy Quantum 5

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.08.2024
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Samsung представила Galaxy Quantum 5 - квантовый телефон

Samsung представила новый смартфон Galaxy Quantum 5, который является защищённой версией модели Galaxy A55 и предназначен специально для рынка Южной Кореи. В разработке устройства компания сотрудничала с SK Telecom и ID Quantique, благодаря чему смартфон получил квантовый чип для повышения уровня безопасности данных в интернете.

Встроенный в Galaxy Quantum 5 квантовый чип генератора случайных чисел (QRNG) от ID Quantique основан на принципах квантовой физики, что обеспечивает генерацию действительно случайных и непредсказуемых чисел. Эти числа используются для шифрования и дешифрования конфиденциальной информации, такой как биометрические данные и пароли, что делает устройство по-настоящему уникальным, несмотря на то что в остальном оно схоже с Galaxy A55.

Samsung Galaxy Quantum 5 имеет следующие характеристики: 6,6-дюймовый Super AMOLED экран с Full HD разрешением и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Exynos 1480 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти под управлением Android 14.

Фотовозможности обеспечиваются 50-мегапиксельной основной задней камерой, 12-мегапиксельной ультраширокоугольной, 5-мегапиксельной макрокамерой и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Аккумулятор устройства имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Galaxy Quantum 5 выходит на рынок по цене 618 200 корейских вон (приблизительно 465 долларов США) и будет доступен в трех цветовых решениях: Awesome Ice Blue, Awesome Lilac и Awesome Navy.

Источник — sammobile.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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