Pixel 9 Pro Fold не поддерживает собственное беспроводное зарядное устройство

Google официально объяснила причину несовместимости беспроводного зарядного устройства Pixel Stand первого и второго поколения со складным смартфоном Pixel 9 Pro Fold, представив схему устройства смартфона.
Оказывается, внутри телефона зарядная катушка расположена не по центру, что приводит к проблемам с выравниванием на подставке Pixel Stand. Тем не менее, Google утверждает, что Pixel 9 Pro Fold можно заряжать с помощью многих других беспроводных зарядных устройств на рынке, если правильно разместить телефон относительно зарядной катушки.
Источник — ithome.com