Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Pixel 9 Pro Fold не поддерживает собственное беспроводное зарядное устройство
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Pixel 9 Pro Fold не поддерживает собственное беспроводное зарядное устройство

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.08.2024
1 Просмотр 0
Google объяснила почему Pixel 9 Pro Fold не поддерживает собственное беспроводное зарядное устройство

Google официально объяснила причину несовместимости беспроводного зарядного устройства Pixel Stand первого и второго поколения со складным смартфоном Pixel 9 Pro Fold, представив схему устройства смартфона.

Pixel 9 Pro Fold зарядная катушка

Оказывается, внутри телефона зарядная катушка расположена не по центру, что приводит к проблемам с выравниванием на подставке Pixel Stand. Тем не менее, Google утверждает, что Pixel 9 Pro Fold можно заряжать с помощью многих других беспроводных зарядных устройств на рынке, если правильно разместить телефон относительно зарядной катушки.

Источник — ithome.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.