Число пользователей ChatGPT выросло в два раза

OpenAI объявила о значительном росте популярности своего чат-бота ChatGPT, еженедельное число активных пользователей которого достигло 200 миллионов, удвоившись с ноября прошлого года. Это важная веха для ChatGPT, который продолжает удерживать лидирующие позиции среди генеративных AI-чат-ботов на фоне жёсткой конкуренции, когда другие технологические гиганты регулярно выпускают обновления, стремясь завоевать долю рынка.

Отмечается, что продукты OpenAI используют 92% компаний из списка Fortune 500, а с момента запуска GPT-4o mini в июле использование их также API удвоилось.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил: «Наши инструменты теперь являются частью повседневной жизни людей, внося вклад в решение задач в таких сферах, как здравоохранение и образование, помогая справляться с рутиной, сложными вопросами и развивать творческие способности».

Конкуренция за внимание пользователей не утихает, и ведущие компании, включая Microsoft, Google, OpenAI и Meta*, активно работают над тем, чтобы пользователи предпочли именно их чат-боты.

Также в четверг Meta* сообщила о росте использования своих моделей Llama с открытым исходным кодом, отметив удвоенное применение своих решений крупнейшими облачными провайдерами за период с мая по июль после выпуска Llama 3.1.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ

Источник — axios.com