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Интернет и ПО

Число пользователей ChatGPT выросло в два раза

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.08.2024
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Число пользователей ChatGPT выросло в два раза

OpenAI объявила о значительном росте популярности своего чат-бота ChatGPT, еженедельное число активных пользователей которого достигло 200 миллионов, удвоившись с ноября прошлого года. Это важная веха для ChatGPT, который продолжает удерживать лидирующие позиции среди генеративных AI-чат-ботов на фоне жёсткой конкуренции, когда другие технологические гиганты регулярно выпускают обновления, стремясь завоевать долю рынка.

Отмечается, что продукты OpenAI используют 92% компаний из списка Fortune 500, а с момента запуска GPT-4o mini в июле использование их также API удвоилось.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил: «Наши инструменты теперь являются частью повседневной жизни людей, внося вклад в решение задач в таких сферах, как здравоохранение и образование, помогая справляться с рутиной, сложными вопросами и развивать творческие способности».

Конкуренция за внимание пользователей не утихает, и ведущие компании, включая Microsoft, Google, OpenAI и Meta*, активно работают над тем, чтобы пользователи предпочли именно их чат-боты.

Также в четверг Meta* сообщила о росте использования своих моделей Llama с открытым исходным кодом, отметив удвоенное применение своих решений крупнейшими облачными провайдерами за период с мая по июль после выпуска Llama 3.1.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ

Источник — axios.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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