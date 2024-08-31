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DJI Osmo Action 5 Pro: стали известны основные характеристики

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.08.2024
3 Просмотра 0
DJI Osmo Action 5 Pro стали известны основные характеристики

Вчера, 30 августа, инсайдер Джаспер Элленс (@JasperEllens) поделился в серии твитов на платформе X фотографиями упаковки новой экшн-камеры DJI Osmo Action 5 Pro.

DJI Osmo Action 5 Pro

Изображения упаковки показывают, что камера оснащена 1/1,3-дюймовым CMOS-сенсором с диафрагмой f/2,8 и широким углом обзора в 155 градусов. Заявлено, что устройство может работать в автономном режиме до 4 часов, а среди особенностей выделяется возможность «профессиональной записи звука», совместимой с микрофоном DJI Mic, хотя точные отличия от предыдущей модели Action 4 не уточняются. Также на упаковке указано наличие улучшенной системы автофокусировки с «более высокой точностью».

DJI Osmo Action 5 Pro коробка

Пока что информации о стоимости и дате начала продаж DJI Osmo Action 5 Pro нет, но технологические СМИ предполагают, что цена может составить примерно 399 долларов, учитывая, что представленные обновления не кажутся значительными.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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