DJI Osmo Action 5 Pro: стали известны основные характеристики

Вчера, 30 августа, инсайдер Джаспер Элленс (@JasperEllens) поделился в серии твитов на платформе X фотографиями упаковки новой экшн-камеры DJI Osmo Action 5 Pro.

Изображения упаковки показывают, что камера оснащена 1/1,3-дюймовым CMOS-сенсором с диафрагмой f/2,8 и широким углом обзора в 155 градусов. Заявлено, что устройство может работать в автономном режиме до 4 часов, а среди особенностей выделяется возможность «профессиональной записи звука», совместимой с микрофоном DJI Mic, хотя точные отличия от предыдущей модели Action 4 не уточняются. Также на упаковке указано наличие улучшенной системы автофокусировки с «более высокой точностью».

Пока что информации о стоимости и дате начала продаж DJI Osmo Action 5 Pro нет, но технологические СМИ предполагают, что цена может составить примерно 399 долларов, учитывая, что представленные обновления не кажутся значительными.