Изображения защитного стекла Galaxy S25 и S25 Ultra подтвердили новый дизайн

Сегодня блогер @iceuniverse показал защитное стекло экрана для смартфонов Samsung Galaxy S25 и S25 Ultra, которое подтвердило некоторые особенности дизайна. Стандартная модель Galaxy S25 будет иметь относительно небольшой плоский экран диагональю 6,17 дюйма, в то время как версия Ultra откажется от привычного прямоугольного дизайна в пользу более закруглённых углов.

19 сентября две новые модели Samsung, SM-S9310 и SM-S9360, прошли сертификацию 3C, где подтвердилась поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт и 45 Вт соответственно. Предполагается, что это Galaxy S25 и Galaxy S25+.

Ещё одна модель, спутниковый телефон Samsung SM-S9380, прошел сертификацию 3C 10 сентября. Он поддерживает быструю зарядку 45 Вт и поставляется без зарядного устройства в комплекте. Считается, что это Samsung Galaxy S25 Ultra — первый смартфон Samsung с поддержкой спутниковой связи. По сравнению со стандартной моделью, S25 Ultra, как ожидается, получит значительные изменения в дизайне и функциональности.