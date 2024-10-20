Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Изображения защитного стекла Galaxy S25 и S25 Ultra подтвердили новый дизайн
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Изображения защитного стекла Galaxy S25 и S25 Ultra подтвердили новый дизайн

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.10.2024
2 Просмотра 0
Изображения защитного стекла Galaxy S25 и S25 Ultra подтвердили новый дизайн

Сегодня блогер @iceuniverse показал защитное стекло экрана для смартфонов Samsung Galaxy S25 и S25 Ultra, которое подтвердило некоторые особенности дизайна. Стандартная модель Galaxy S25 будет иметь относительно небольшой плоский экран диагональю 6,17 дюйма, в то время как версия Ultra откажется от привычного прямоугольного дизайна в пользу более закруглённых углов.

Защитное стекло Samsung Galaxy S25

19 сентября две новые модели Samsung, SM-S9310 и SM-S9360, прошли сертификацию 3C, где подтвердилась поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт и 45 Вт соответственно. Предполагается, что это Galaxy S25 и Galaxy S25+.

Защитное стекло Samsung Galaxy S24 ultra

Ещё одна модель, спутниковый телефон Samsung SM-S9380, прошел сертификацию 3C 10 сентября. Он поддерживает быструю зарядку 45 Вт и поставляется без зарядного устройства в комплекте. Считается, что это Samsung Galaxy S25 Ultra — первый смартфон Samsung с поддержкой спутниковой связи. По сравнению со стандартной моделью, S25 Ultra, как ожидается, получит значительные изменения в дизайне и функциональности.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.