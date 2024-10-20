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Фотографии Galaxy Z Fold Special Edition попали в сеть до анонса

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.10.2024
3 Просмотра 0
Фотографии Galaxy Z Fold Special Edition попали в сеть до анонса

Samsung готовится к анонсу новой модели — Galaxy Z Fold Special Edition. После выхода Galaxy Z Fold 6 в августе 2024 года, компания продолжает развивать линейку складных устройств. Новая модель Special Edition обещает стать более тонкой и функциональной. Утечки, появившиеся в сети, подтверждают существование устройства и некоторые его характеристики.

Сегодня в X появились изображения, предположительно, демонстрирующие китайскую версию Z Fold Special Edition. Пользователь @Jukanlosreve опубликовал фотографии смартфона, официальный анонс которого ожидается только завтра, 21 октября. В настоящее время изображения уже не доступны. Качество изображений не позволяет сделать подробный анализ. Однако, логотип на задней панели подтверждает, что это китайская модель. На внутреннем рынке она имеет название Samsung Galaxy W25. На международных рынках, как ожидается, устройство будет продаваться под брендом Samsung Galaxy Z Fold Special Edition.

samsung galaxy z fold special edition

Фотографии демонстрируют заметно меньшую толщину устройства по сравнению с предшественниками. Точные размеры пока неизвестны. Однако, согласно предыдущим утечкам, Special Edition получит увеличенные экраны по сравнению с Galaxy Z Fold 6. Ожидается, что внешний экран вырастет с 6,3 дюймов до 6,5 дюймов, а внутренний — с 7,6 дюймов до 8,0 дюймов.

Ещё один авторитетный источник утечек, @UniverseIce, сообщает о возможном использовании в Special Edition основной камеры с разрешением 200 Мп. Если эта информация подтвердится, то по качеству камеры Special Edition превзойдёт даже флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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