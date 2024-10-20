iPhone SE 4 2025 года получит версию Plus

Предстоящий релиз iPhone SE 4 в 2025 году обещает стать одним из самых значительных событий для Apple за последние годы. Утечки информации указывают на значительные изменения в дизайне и функциональности.

Согласно информации японского издания Macotakara, появился 3D-печатный макет нового iPhone SE 4, поразительно похожий на iPhone 14. Этот макет демонстрирует знакомый дизайн с характерным вырезом в форме «челки» на экране. Однако, смартфон будет оборудован одним объективом задней камеры, в отличие от iPhone 14.

Более того, появились слухи о существовании версии «Plus» с диагональю экрана 6,7 дюйма. Эта диагональ аналогична размеру iPhone 14 Plus. По первоначальной информации, планировалась только 6,1-дюймовая модель SE, похожая на iPhone 14. Эта информация появилась от источников из Alibaba, поэтому ее следует воспринимать с долей скептицизма.

Тем не менее, выпуск более крупной версии «Plus» имеет определённую логику. В 2025 году Apple, предположительно, прекратит выпуск моделей iPhone «Plus» в основной линейке, заменив их на модели «Slim» или «Air». iPhone SE «Plus» мог бы занять освободившуюся нишу, предложив пользователям большой экран и ёмкий аккумулятор по более доступной цене.

Также существует вероятность появления поддержки MagSafe, что стало бы значительным улучшением. Ожидается, что новый iPhone SE 4 будет совместим с функцией Apple Intelligence. Аналогично iPad Mini, он может получить 8 ГБ оперативной памяти, что является минимальным требованием для работы Apple Intelligence.

Что касается процессора, вероятнее всего, будет установлен A18, как и в базовых моделях iPhone 16. Однако, вполне возможен вариант использования более старого, но производительного процессора, например, A17 Pro, как в iPad Mini. Таким образом, Apple может оптимизировать затраты на производство.