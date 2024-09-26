Главная » Планшеты Samsung представила Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+ ПланшетыЭлектроника и техника Samsung представила Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+ Анатолий Пшеницын 5 Просмотров

Samsung анонсировала выход новой серии планшетов Galaxy Tab S10, которая включает в себя модели Galaxy Tab S10 Ultra с диагональю 14,6 дюйма и Galaxy Tab S10+ с диагональю 12,4 дюйма. Оба устройства оснащены матовыми экранами Dynamic AMOLED 2X, четырьмя динамиками с функцией AI Dialogue Boost для улучшения звука и имеют степень защиты IP68. Продажи новых планшетов стартуют в следующем месяце.

Galaxy Tab S10 Ultra работает под управлением Android 14 и оснащён высококачественным экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2960 x 1848 пикселей. Внутри устройства находится процессор MediaTek Dimensity 9300+ и 12 или 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет с лёгкостью работать с инструментами искусственного интеллекта и другими функциями.

Среди примечательных возможностей – Circle to Search, Handwriting Assist, Note Assist и Sketch to Image, которые работают совместно с входящим в комплект стилусом S Pen. Стилус также поддерживает функцию Air Command с ИИ, позволяя пользователю использовать продвинутые возможности без необходимости перехода в меню. Galaxy Tab S10 Ultra может служить центром управления умным домом через SmartThings, предлагая 3D-карту и сообщения с инсайтами для удобного мониторинга.

Galaxy Tab S10 Ultra оснащен двумя задними камерами на 13 и 8 мегапикселей и двумя фронтальными камерами на 12 мегапикселей каждая. Планшет поддерживает Wi-Fi 7, 5G и Bluetooth 5.3, а также имеет аккумулятор на 11 200 мАч. Он может быть использован как второй экран для других устройств, а также защищён системой безопасности Samsung Knox. В дополнение к S Pen в ассортименте аксессуаров представлены клавиатуры-обложки, защитные чехлы Smart Book и уличные чехлы.

Galaxy Tab S10 Ultra предлагается в цветах Moonstone Gray и Platinum Silver по начальной цене 1200 долларов за модель с 256 ГБ памяти, а также будут доступны версии на 512 ГБ и 1 ТБ. Для расширения памяти предусмотрен слот MicroSD до 1,5 ТБ. Предварительные заказы уже открыты.

Что касается Galaxy Tab S10+, то его характеристики во многом схожи с более крупной версией, но имеются некоторые различия. Меньший 12,4-дюймовый экран предлагает разрешение 2800 x 1752 пикселей, сохраняя при этом частоту обновления 120 Гц. Комплект камер сзади такой же, как и у Ultra-модели, однако спереди установлена только одна фронтальная камера на 12 мегапикселей. Конфигурации памяти для Galaxy Tab S10+ включают 12 ГБ оперативной памяти, а ёмкость встроенного аккумулятора составляет 10 090 мАч, что немного меньше, чем у старшей модели.

Galaxy Tab S10+ доступен в цветах Moonstone Gray и Platinum Silver, с ценой от 999 долларов за модель с 256 ГБ встроенной памяти. Также предлагается вариант с 512 ГБ памяти, и, как и его более крупный аналог, имеет слот MicroSD для расширения памяти до 1,5 ТБ. Заказы на приобретение также уже можно оформить.

Источник — samsung.com