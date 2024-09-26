Samsung анонсировала Galaxy S24 FE

Samsung продолжает радовать своих поклонников новинками, и сегодня компания представила Galaxy S24 FE – свою последнюю модель из серии «Fan Edition». Galaxy S24 FE является более доступной версией флагмана Galaxy S24 Plus, с некоторыми урезанными характеристиками, что позволяет предложить устройство по более привлекательной цене.

Этот смартфон оснащен 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем, аналогичным тому, что установлен в S24 Plus, и поддерживает частоту обновления в 120 Гц. Разрешение экрана составляет 2340 x 1080 пикселей (Full HD), что немного ниже, чем у S24 Plus с его Quad HD панелью, но все же обеспечивает отличное качество изображения.

На задней стороне устройства расположены три камеры: 50-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная ультраширокоугольная и 8-мегапиксельная телеобъективная с 3-кратным оптическим зумом. В то время как основная и ультраширокоугольная камеры идентичны тем, что у S24 Plus, телеобъективная и фронтальная камера на 10 мегапикселей немного проще.

Под крышкой S24 FE находится процессор Samsung Exynos 2400e – это версия, менее мощная по сравнению с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3, который используется в других моделях серии S24. Несмотря на это, производительность остаётся на высоком уровне. В плане памяти предлагаются варианты на 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, что меньше, чем у S24 Plus.

Аккумулятор Galaxy S24 FE имеет емкость 4700 мАч и поддерживает 25-ваттную зарядку, что также уступает батарее на 4900 мАч с 45-ваттной зарядкой у S24 Plus.

С учетом всех этих изменений, цена на Galaxy S24 FE начинается с 650 долларов, что на 50 долларов выше, чем у прошлогодней модели Galaxy S23 FE, но ощутимо дешевле, чем S24 Plus. Однако стоит учитывать текущие предложения на Galaxy S24 Plus, который можно приобрести за 800 долларов на официальном сайте Samsung. Выбрав версию S24 FE с 256 ГБ памяти, цена поднимется до 710 долларов, и за дополнительные 90 долларов вы получите устройство с лучшими характеристиками.

Важно отметить, что Samsung, возможно, проведет акции и на Galaxy S24 FE, что сделает его покупку еще более привлекательной. Но если вы собираетесь приобрести телефон по полной цене, стоит рассмотреть и другие варианты на рынке, такие как OnePlus 12R и Google Pixel 8a.

Источник — digitaltrends.com