Google автоматизирует измерение температуры объектов смартфонами Pixel Pro

Смартфоны Google Pixel 8 Pro и 9 Pro обладают уникальной функцией – встроенным датчиком температуры на их задней стороне, что дает возможность измерять температуру окружающих предметов и даже тела человека. Сейчас Google работает над усовершенствованием этой технологии, чтобы сделать процесс измерения еще более удобным.

В текущей версии приложения Pixel Thermometer для получения данных о температуре требуется выбрать тип материала объекта – например, еду, металл или стекло. Это несомненно удобно, но отличается от работы традиционных термометров, так как требует дополнительных действий от пользователя.

Однако, по информации Android Authority, в скором времени владельцы Pixel 8 Pro и 9 Pro могут получить обновление, которое позволит автоматизировать процесс определения температуры. Анализ кода последней версии приложения Pixel Thermometer показывает, что разработчики Google планируют внедрить функцию автоматического распознавания материалов. Это означает, что приложение самостоятельно будет определять, с каким объектом имеет дело пользователь, исключая необходимость предварительного ввода информации.

Тем не менее, Google, скорее всего, сохранит и ручной режим выбора материала. В коде ясно указано, что пользователи смогут переключаться между автоматическим и ручным способами определения, что может быть полезно в случаях, когда автоматическая функция работает неидеально или при необходимости более точного измерения для специфических материалов.

Кроме того, в отчете уточняется, что для реализации этого улучшения Google намерен использовать «модель TFLite». Это упрощенная версия модели машинного обучения, предназначенная для выполнения задач на устройствах конечных пользователей, включая распознавание образов. Предполагается, что приложение будет использовать эту модель вместе с данными с камеры Pixel Pro для анализа объектов, на которые направлен телефон.

Пока новая функция не была официально запущена, и попытки Android Authority активировать её не увенчались успехом. Но код приложения свидетельствует, что обновление уже в разработке. Как только оно будет доступно, функция автоматического определения материала будет встроена прямо в существующее меню выбора материала приложения Pixel Thermometer.