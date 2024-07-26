Samsung готовит обновление One UI 7: что нового?

Вскоре после выхода последних моделей складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 от Samsung нас ждёт ещё одно значительное событие — релиз новой версии фирменной оболочки One UI 7. Предполагается, что бета-версия One UI 7.0 увидит свет на следующей неделе, а к концу года компания планирует выпустить стабильную версию.

Ожидаемые нововведения в One UI 7.0

Инсайдерская информация о новой версии уже начала просачиваться в сеть, раскрывая намерения Samsung по обновлению функционала. Итак, что нас ожидает?

Обновлённые иконки и элементы интерфейса

С One UI 7.0 Samsung представит обновлённый набор иконок, отходящих от классической эстетики Material Design Android. Новые значки обретут градиенты и тени, что придаст им объёмный вид, а также станут более закруглёнными. Подобные изменения коснутся и виджетов, которые теперь станут напоминать те, что используются в iOS 18.

Переработанный интерфейс камеры

Одно из наиболее заметных обновлений — изменения в интерфейсе приложения камеры. Основные элементы управления и режимы съемки переместились в нижнюю часть экрана для более удобного доступа, а дополнительные режимы — в горизонтальную панель или всплывающее меню. Это улучшение упростит работу с камерой, сочетая лучшие черты приложений камер других Android-оболочек.

Динамический остров от Samsung

Samsung представит свою версию Dynamic Island — интерактивную область, которая будет интегрирована в системные приложения с анимацией, напоминающей решение Apple. Однако в отличие от iOS, где эта область располагается в центре, Samsung разместила ее в левой части панели уведомлений.

Улучшенная анимация и непрерывность задач

Также сообщается о более гладкой анимации, сравнимой с iOS и ColorOS от OPPO. One UI 7 внедрит функцию непрерывности задач, позволяя пользователям Galaxy без препятствий переносить звонки и видеозвонки между устройствами, наподобие экосистемы Apple.

Двухстраничная панель уведомлений

Контроверсионное обновление — многостраничная панель уведомлений, схожая с решениями Apple и Xiaomi. Теперь уведомления и быстрые настройки будут разделены на две страницы: уведомления находятся слева, а быстрые настройки — справа.

Оптимизация энергопотребления

Samsung также акцентирует внимание на оптимизации энергопотребления в новой версии One UI. Ожидается, что благодаря улучшениям в управлении ресурсами и более эффективному использованию аппаратного обеспечения, время работы устройств от одного заряда увеличится, что особенно актуально для складных моделей с их уникальными характеристиками экрана.

Улучшения в области приватности и безопасности

С каждым обновлением вопросы приватности и безопасности становятся всё более значимыми. В One UI 7.0 ожидаются новые функции защиты данных пользователя, включая более детализированные настройки разрешений приложений, а также усовершенствования в шифровании и аутентификации.

Интеграция с расширенной экосистемой

Samsung продолжает расширять свою экосистему устройств, и One UI 7.0, скорее всего, включит дополнительные возможности для бесшовной работы с другими продуктами компании, такими как умные часы, планшеты и даже бытовая техника. Это может включать новые функции для управления устройствами SmartThings прямо из панели уведомлений или через специальные приложения.

Персонализация и адаптивность

Samsung всегда уделяла большое внимание возможностям персонализации своих устройств, и One UI 7.0 не станет исключением. Пользователи смогут настраивать темы, шрифты и другие элементы интерфейса с ещё большей точностью, а система будет адаптироваться под индивидуальные предпочтения в использовании устройства, предоставляя рекомендации и улучшая доступ к часто используемым функциям.

С учётом всех ожидаемых нововведений, One UI 7.0 обещает стать одним из самых значительных обновлений интерфейса для пользователей устройств Samsung. Обновления не только улучшат эстетическую привлекательность интерфейса, но и привнесут ряд функциональных улучшений, которые сделают использование устройств более эффективным и комфортным. Впереди нас ожидает интересное время, поскольку мы с нетерпением ждём официального анонса обновления и возможности оценить все его преимущества на практике.

Источник — smartprix.com