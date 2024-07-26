Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Samsung готовит обновление One UI 7: что нового?
Интернет и ПОСмартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Samsung готовит обновление One UI 7: что нового?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.07.2024
6 Просмотров 0
Samsung готовит обновление One UI 7 что нового

Вскоре после выхода последних моделей складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 от Samsung нас ждёт ещё одно значительное событие — релиз новой версии фирменной оболочки One UI 7. Предполагается, что бета-версия One UI 7.0 увидит свет на следующей неделе, а к концу года компания планирует выпустить стабильную версию.

Ожидаемые нововведения в One UI 7.0

Инсайдерская информация о новой версии уже начала просачиваться в сеть, раскрывая намерения Samsung по обновлению функционала. Итак, что нас ожидает?

Обновлённые иконки и элементы интерфейса

Новый набор иконок One UI 7.0
Новый набор иконок One UI 7.0

С One UI 7.0 Samsung представит обновлённый набор иконок, отходящих от классической эстетики Material Design Android. Новые значки обретут градиенты и тени, что придаст им объёмный вид, а также станут более закруглёнными. Подобные изменения коснутся и виджетов, которые теперь станут напоминать те, что используются в iOS 18.

Переработанный интерфейс камеры

Одно из наиболее заметных обновлений — изменения в интерфейсе приложения камеры. Основные элементы управления и режимы съемки переместились в нижнюю часть экрана для более удобного доступа, а дополнительные режимы — в горизонтальную панель или всплывающее меню. Это улучшение упростит работу с камерой, сочетая лучшие черты приложений камер других Android-оболочек.

Динамический остров от Samsung

Samsung представит свою версию Dynamic Island — интерактивную область, которая будет интегрирована в системные приложения с анимацией, напоминающей решение Apple. Однако в отличие от iOS, где эта область располагается в центре, Samsung разместила ее в левой части панели уведомлений.

Улучшенная анимация и непрерывность задач

Непрерывность работы приложения

Также сообщается о более гладкой анимации, сравнимой с iOS и ColorOS от OPPO. One UI 7 внедрит функцию непрерывности задач, позволяя пользователям Galaxy без препятствий переносить звонки и видеозвонки между устройствами, наподобие экосистемы Apple.

Двухстраничная панель уведомлений

Двухстраничная панель уведомлени

Контроверсионное обновление — многостраничная панель уведомлений, схожая с решениями Apple и Xiaomi. Теперь уведомления и быстрые настройки будут разделены на две страницы: уведомления находятся слева, а быстрые настройки — справа.

Оптимизация энергопотребления

Samsung также акцентирует внимание на оптимизации энергопотребления в новой версии One UI. Ожидается, что благодаря улучшениям в управлении ресурсами и более эффективному использованию аппаратного обеспечения, время работы устройств от одного заряда увеличится, что особенно актуально для складных моделей с их уникальными характеристиками экрана.

Улучшения в области приватности и безопасности

С каждым обновлением вопросы приватности и безопасности становятся всё более значимыми. В One UI 7.0 ожидаются новые функции защиты данных пользователя, включая более детализированные настройки разрешений приложений, а также усовершенствования в шифровании и аутентификации.

Интеграция с расширенной экосистемой

Samsung продолжает расширять свою экосистему устройств, и One UI 7.0, скорее всего, включит дополнительные возможности для бесшовной работы с другими продуктами компании, такими как умные часы, планшеты и даже бытовая техника. Это может включать новые функции для управления устройствами SmartThings прямо из панели уведомлений или через специальные приложения.

Персонализация и адаптивность

Samsung всегда уделяла большое внимание возможностям персонализации своих устройств, и One UI 7.0 не станет исключением. Пользователи смогут настраивать темы, шрифты и другие элементы интерфейса с ещё большей точностью, а система будет адаптироваться под индивидуальные предпочтения в использовании устройства, предоставляя рекомендации и улучшая доступ к часто используемым функциям.

С учётом всех ожидаемых нововведений, One UI 7.0 обещает стать одним из самых значительных обновлений интерфейса для пользователей устройств Samsung. Обновления не только улучшат эстетическую привлекательность интерфейса, но и привнесут ряд функциональных улучшений, которые сделают использование устройств более эффективным и комфортным. Впереди нас ожидает интересное время, поскольку мы с нетерпением ждём официального анонса обновления и возможности оценить все его преимущества на практике.

Источник — smartprix.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.