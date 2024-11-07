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Samsung готовит Galaxy S25 Slim с ультратонким дизайном

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.11.2024
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Samsung готовит Galaxy S25 Slim с ультратонким дизайном

Слухи о новом Samsung Galaxy S25 Slim гуляют уже какое-то время, и, кажется, они подтверждаются! После выхода ограниченной серии Galaxy Z Fold 6 Special Edition, которая отличалась тонким дизайном, Samsung, похоже, решила выпустить ещё один тонкий смартфон – Galaxy S25 Slim.

Это будет не просто очередная модель, а попытка вернуться к концепции «тонкого и лёгкого» телефона, подобно тому, что было с Galaxy Alpha. Выпуск планируется на 2025 год, и он, скорее всего, появится немного позже, чем основные модели Galaxy S25, S25+, и S25 Ultra. Предполагается, что сначала S25 Slim выйдет на рынок лишь в некоторых странах, чтобы проверить спрос, прежде чем начать массовое производство.

Что же внутри этого «худышки»? По слухам, Galaxy S25 Slim может похвастаться очень крутой камерой – аж 200 мегапикселей! Это очень серьёзное заявление, учитывая, что такие камеры обычно ставят только в топовые модели Ultra. Более того, номер модели SM-S937U уже засветился в базах данных, что обычно происходит за несколько месяцев до релиза. Буква «U» может указывать на то, что этот телефон предназначен для американского рынка. Он, как предполагается, будет иметь 6.7-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей и процессор MediaTek Dimensity 9400 .

Кстати, Samsung не одинока в погоне за тонкими флагманами. Apple тоже вроде как готовит «тонкую» версию iPhone 17, которая, возможно, заменит модель iPhone Plus. Так что готовится настоящая битва за звание самого стильного и тонкого смартфона! В целом, Galaxy S25 Slim обещает стать интересным и мощным устройством, особенно для тех, кто ценит компактность и элегантность. Ожидается, что он появится примерно в период с апреля по июнь 2025 года, хотя точная дата пока неизвестна. Ожидаемая стоимость пока не разглашается, но, судя по ценовой политике Samsung в последние годы, она не должна сильно отличаться от цен на другие модели линейки S25.

Источник — gizmochina

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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