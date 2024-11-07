Лого сайта
Главная » Игры для ПК, консолей и смартфонов » Rockstar Games обновляет рекорды продаж
Игры для ПК, консолей и смартфонов

Rockstar Games обновляет рекорды продаж

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.11.2024
4 Просмотра 0
Rockstar Games обновляет рекорды продаж

Rockstar — американская видеоигровая дочерняя компания корпорации Take-Two, снова на высоте! Финансовые результаты которой за второй квартал 2025 года (апрель-сентябрь 2024) просто огненные! Компания заработала 1,47 миллиарда долларов чистой прибыли – это на 2% больше, чем годом ранее. Прибыль от дополнительных покупок в играх (DLC и подписки) выросла на 6% и составила 81% от общей выручки.

Но самое интересное достижение Rockstar – это продажи игр! GTA 5 продалась тиражом более 205 миллионов копий – это просто невероятно! Всего серия Grand Theft Auto разошлась тиражом в 435 миллионов копий. Red Dead Redemption 2 тоже продолжает радовать, продажи превысили 67 миллионов экземпляров, а общие продажи всей серии Red Dead Redemption достигли 92 миллионов.

Take-Two также показали список игр в разработке, который практически не изменился. Выход GTA 6, кстати, всё ещё запланирован на осень 2025 года. Изменений претерпел только список – оттуда убрали независимые игры из-за продажи Private Division. Поэтому о продажах независимых игр информации нет.

В общем, цифры впечатляют! Rockstar и Take-Two продолжают доминировать на рынке, а GTA 5 – это настоящая легенда, которая продолжает приносить миллионы. Что думаете вы об этих результатах? Пишите в комментариях!

Источник — shiftdelete

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.