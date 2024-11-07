Rockstar Games обновляет рекорды продаж

Rockstar — американская видеоигровая дочерняя компания корпорации Take-Two, снова на высоте! Финансовые результаты которой за второй квартал 2025 года (апрель-сентябрь 2024) просто огненные! Компания заработала 1,47 миллиарда долларов чистой прибыли – это на 2% больше, чем годом ранее. Прибыль от дополнительных покупок в играх (DLC и подписки) выросла на 6% и составила 81% от общей выручки.

Но самое интересное достижение Rockstar – это продажи игр! GTA 5 продалась тиражом более 205 миллионов копий – это просто невероятно! Всего серия Grand Theft Auto разошлась тиражом в 435 миллионов копий. Red Dead Redemption 2 тоже продолжает радовать, продажи превысили 67 миллионов экземпляров, а общие продажи всей серии Red Dead Redemption достигли 92 миллионов.

Take-Two также показали список игр в разработке, который практически не изменился. Выход GTA 6, кстати, всё ещё запланирован на осень 2025 года. Изменений претерпел только список – оттуда убрали независимые игры из-за продажи Private Division. Поэтому о продажах независимых игр информации нет.

В общем, цифры впечатляют! Rockstar и Take-Two продолжают доминировать на рынке, а GTA 5 – это настоящая легенда, которая продолжает приносить миллионы. Что думаете вы об этих результатах? Пишите в комментариях!

Источник — shiftdelete