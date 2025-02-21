Раскрыт дизайн Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro

Nothing собирается запустить свою новую серию смартфонов по всему миру 4 марта. Несмотря на то, что компания уже почти месяц подогревает интерес к серии Phone (3a), она до сих пор не показала дизайн Phone (3a) и Phone (3a) Pro целиком. Но издание AndroidHeadlines раскрыло эту тайну, опубликовав несколько рендеров обеих моделей, впервые показав их дизайн.

Судя по изображениям, телефоны имеют одинаковый дизайн. Главное отличие заключается в камерах. Phone (3a) оснащен тройной камерой, расположенной горизонтально, со светодиодной вспышкой над ней. В Pro-версии есть светодиодная вспышка и три камеры, расположенные как бы случайным образом внутри круглого модуля, включая перископическую камеру.

Nothing Phone (3a) черный

Спереди у двух телефнов плоский дисплей с отверстием для фронтальной камеры по центру. На левой грани расположены кнопки регулировки громкости, а на правой — кнопка питания и, кажется, новая кнопка камеры. Phone (3a) будет доступен в черном и белом цветах, а Pro-версия — в черном и серебристом.

Характеристики Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro (по слухам)

Оба смартфона, вероятно, будут работать на чипсете Snapdragon 7s Gen 3. Ожидается, что стандартная версия будет доступна в конфигурациях с 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти. Phone (3a) Pro может выйти в единственной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Nothing Phone (3a) белый

Обе модели получат тройную заднюю камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного сенсора, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора и 50-мегапиксельного телеобъектива. Phone (3a) будет оснащен 2-кратным телеобъективом с 30-кратным цифровым зумом, а Phone (3a) Pro — перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим и 6-кратным цифровым зумом.

Еще одно отличие заключается во фронтальной камере: у Phone (3a) она 32-мегапиксельная, а у Pro-версии — 50-мегапиксельная.

Остальные характеристики, скорее всего, будут одинаковыми у обеих моделей. Ожидается, что все устройства получат 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч.