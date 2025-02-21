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Автомобили и мототехника

Tesla показала краш-тесты Cybertruck: впечатляет, но вопросы остаются

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.02.2025
5 Просмотров 0
Tesla показала краш-тесты Cybertruck впечатляет, но вопросы остаются вопросы

Недавно Tesla опубликовала видео с краш-тестами своего киберпикапа Cybertruck. На кадрах, снятых ещё в 2023 году, видно, как электромобиль на скорости 35 миль в час (56 км/ч) врезается в бетонную стену. Самое интересное, что несмотря на сильный удар, кабина Cybertruck осталась практически невредимой.

Это впечатляющее зрелище, особенно если учесть необычный угловатый дизайн машины. Именно поэтому многие эксперты ждали результатов краш-тестов Cybertruck от Национальной администрации безопасности дорожного транспорта (NHTSA). Ожидания оправдались: пикап получил высший балл — 5 из 5.

Впрочем, не всё так однозначно. Тесты NHTSA, в первую очередь, направлены на оценку безопасности пассажиров. А вот как Cybertruck поведёт себя при столкновении с пешеходом — вопрос открытый. Тяжелый и угловатый, он может представлять серьёзную опасность для пешеходов.

К тому же, Cybertruck ещё предстоит пройти испытания Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) — организации, чьи краш-тесты считаются даже более строгими, чем у NHTSA. В частности, IIHS проводит тест на защиту перекрытия, имитирующий удар автомобиля о дерево или столб.

Кстати, Cybertruck не первый электропикап, получивший высший балл от NHTSA. Ранее такой же результат показал Ford F-150 Lightning.

Напомним, что NHTSA проводит независимые краш-тесты на своей собственной базе — в Центре исследований и испытаний транспортных средств. Все исследования и испытания проводятся сотрудниками NHTSA в целях повышения безопасности дорожного движения.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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