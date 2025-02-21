Tesla показала краш-тесты Cybertruck: впечатляет, но вопросы остаются

Недавно Tesla опубликовала видео с краш-тестами своего киберпикапа Cybertruck. На кадрах, снятых ещё в 2023 году, видно, как электромобиль на скорости 35 миль в час (56 км/ч) врезается в бетонную стену. Самое интересное, что несмотря на сильный удар, кабина Cybertruck осталась практически невредимой.

Это впечатляющее зрелище, особенно если учесть необычный угловатый дизайн машины. Именно поэтому многие эксперты ждали результатов краш-тестов Cybertruck от Национальной администрации безопасности дорожного транспорта (NHTSA). Ожидания оправдались: пикап получил высший балл — 5 из 5.

Впрочем, не всё так однозначно. Тесты NHTSA, в первую очередь, направлены на оценку безопасности пассажиров. А вот как Cybertruck поведёт себя при столкновении с пешеходом — вопрос открытый. Тяжелый и угловатый, он может представлять серьёзную опасность для пешеходов.

К тому же, Cybertruck ещё предстоит пройти испытания Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) — организации, чьи краш-тесты считаются даже более строгими, чем у NHTSA. В частности, IIHS проводит тест на защиту перекрытия, имитирующий удар автомобиля о дерево или столб.

Кстати, Cybertruck не первый электропикап, получивший высший балл от NHTSA. Ранее такой же результат показал Ford F-150 Lightning.

Напомним, что NHTSA проводит независимые краш-тесты на своей собственной базе — в Центре исследований и испытаний транспортных средств. Все исследования и испытания проводятся сотрудниками NHTSA в целях повышения безопасности дорожного движения.