Samsung Galaxy Z Fold 7 может стать самым тонким складным смартфоном в мире

Похоже, что компания Samsung готова удивить нас своим новым складным смартфоном Galaxy Z Fold 7, который выйдет в июле 2025 года. Если верить инсайдерским данным, это устройство может стать самым тонким складным смартфоном в мире, отобрав этот титул у Oppo Find N5.

По данным надежного источника в X (Twitter), @TheGalox_, толщина Z Fold 7 в сложенном виде составит всего 8,2 мм. Это значительно тоньше, чем у его предшественника, Galaxy Z Fold 6, и даже тоньше, чем у конкурентов, таких как Oppo Find N5 (8,9 мм). Если эти слухи подтвердятся, то Samsung совершит настоящий прорыв в дизайне складных устройств.

Представьте себе: складной смартфон, который более чем в два раза тоньше оригинального Galaxy Fold! Это позволило бы сделать устройство более удобным для ношения в кармане и использования одной рукой.

Что известно о Galaxy Z Fold 7?

После не слишком значительных изменений в Galaxy Z Fold 6, поклонники Samsung с нетерпением ждут больших инноваций в Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Кроме того, помимо невероятно тонкого корпуса, ходят слухи о следующих характеристиках:

Толщина в сложенном виде 8,2 мм (согласно последним утечкам).

(согласно последним утечкам). Возможное изменение принципа работы S Pen: Samsung может отказаться от традиционного дигитайзера в пользу более совершенной системы, похожей на Apple Pencil.

Samsung может отказаться от традиционного дигитайзера в пользу более совершенной системы, похожей на Apple Pencil. Новый процессор: Ожидается, что Z Fold 7 будет оснащен мощным чипом Snapdragon 8 Elite.

Почему это важно?

Конкуренция на рынке складных смартфонов становится все более жесткой. Такие компании, как HONOR и Oppo, уже предлагают более тонкие альтернативы Galaxy Z Fold. Если Samsung сможет выпустить Z Fold 7 с толщиной всего 8,2 мм, это значительно укрепит ее позиции на рынке и привлечет новых покупателей.

Однако, более тонкий дизайн может оправдать слухи о высокой цене устройства, которая, по некоторым данным, может превышать 1900 долларов США.

Вместе с тем, стоит помнить, что вся эта информация основана на слухах и утечках. До официальной презентации Galaxy Z Fold 7 в июле 2025 года, воспринимайте информацию о толщине в 8,2 мм с долей скепсиса. Если эти слухи подтвердятся, это станет настоящей революцией в мире складных смартфонов!