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Samsung Galaxy Z Fold 7 может стать самым тонким складным смартфоном в мире

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.04.2025
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Samsung Galaxy Z Fold 7 может стать самым тонким складным смартфоном в мире

Похоже, что компания Samsung готова удивить нас своим новым складным смартфоном Galaxy Z Fold 7, который выйдет в июле 2025 года. Если верить инсайдерским данным, это устройство может стать самым тонким складным смартфоном в мире, отобрав этот титул у Oppo Find N5.

По данным надежного источника в X (Twitter), @TheGalox_, толщина Z Fold 7 в сложенном виде составит всего 8,2 мм. Это значительно тоньше, чем у его предшественника, Galaxy Z Fold 6, и даже тоньше, чем у конкурентов, таких как Oppo Find N5 (8,9 мм). Если эти слухи подтвердятся, то Samsung совершит настоящий прорыв в дизайне складных устройств.

Представьте себе: складной смартфон, который более чем в два раза тоньше оригинального Galaxy Fold! Это позволило бы сделать устройство более удобным для ношения в кармане и использования одной рукой.

Что известно о Galaxy Z Fold 7?

После не слишком значительных изменений в Galaxy Z Fold 6, поклонники Samsung с нетерпением ждут больших инноваций в Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Кроме того, помимо невероятно тонкого корпуса, ходят слухи о следующих характеристиках:

  • Толщина в сложенном виде 8,2 мм (согласно последним утечкам).
  • Возможное изменение принципа работы S Pen: Samsung может отказаться от традиционного дигитайзера в пользу более совершенной системы, похожей на Apple Pencil.
  • Новый процессор: Ожидается, что Z Fold 7 будет оснащен мощным чипом Snapdragon 8 Elite.

Почему это важно?

Конкуренция на рынке складных смартфонов становится все более жесткой. Такие компании, как HONOR и Oppo, уже предлагают более тонкие альтернативы Galaxy Z Fold. Если Samsung сможет выпустить Z Fold 7 с толщиной всего 8,2 мм, это значительно укрепит ее позиции на рынке и привлечет новых покупателей.

Однако, более тонкий дизайн может оправдать слухи о высокой цене устройства, которая, по некоторым данным, может превышать 1900 долларов США.

Вместе с тем, стоит помнить, что вся эта информация основана на слухах и утечках. До официальной презентации Galaxy Z Fold 7 в июле 2025 года, воспринимайте информацию о толщине в 8,2 мм с долей скепсиса. Если эти слухи подтвердятся, это станет настоящей революцией в мире складных смартфонов!

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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