Nothing представила модный смартфон CMF Phone 2 Pro

Компания Nothing выпустила новый смартфон CMF Phone 2 Pro под своим суббрендом CMF by Nothing. Это уже вторая модель в линейке CMF, предлагающая пользователям стильный дизайн и хорошие характеристики по доступной цене.

Что нового в CMF Phone 2 Pro?

CMF Phone 2 Pro приходит на смену CMF Phone 1, анонсированному в июле 2024 года. Новинка получила улучшенную камеру с тремя объективами, более качественный и крупный дисплей. В целом, новый CMF Phone предлагает больше возможностей за свои деньги.

Цена и доступность

Он уже доступен для предзаказа в онлайн-магазине Nothing. Официальные продажи стартуют 6 мая. Цена начинается от 259 евро (8+128 ГБ) и достигает 289 евро (8+256 ГБ). При предзаказе до 5 мая покупатели получат в подарок новые наушники CMF Buds 2.

Дизайн и характеристики

CMF Phone 2 Pro доступен в четырех цветах: черном, светло-зеленом, оранжевом и белом. Оранжевый и белый варианты имеют двухцветную отделку, что придает им особый стиль. Заднюю крышку, которая крепится на стальных винтах, можно заменить, что позволяет кастомизировать внешний вид смартфона.

Смартфон оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392×1080 пикселей (387 PPI) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей отображает 1,07 миллиарда цветов, поддерживает HDR10+ и обладает яркостью до 800 нит в обычном режиме и до 1300 нит при ярком освещении. Пиковая яркость может достигать 3000 нит в определенных точках. ШИМ-регулировка яркости работает на частоте 2160 Гц, что снижает нагрузку на глаза. Экран защищен стеклом Panda Glass.

На задней панели CMF Phone 2 Pro расположены три камеры, окруженные металлическими рамками. В отличие от предшественника, который имел только 2-мегапиксельную камеру глубины, новый CMF Phone предлагает более продвинутую систему:

Основная камера: 50 Мп, сенсор 1/1,57″, диафрагма f/1,88.

50 Мп, сенсор 1/1,57″, диафрагма f/1,88. Сверхширокоугольная камера: 8 Мп, угол обзора 119,5 градусов, матрица 1/4 дюйма, диафрагма f/2.2.

8 Мп, угол обзора 119,5 градусов, матрица 1/4 дюйма, диафрагма f/2.2. Телеобъектив: 50 Мп, 2-кратный оптический зум, сенсор 1/2,88″, диафрагма f/1,85.

Стоит отметить, что камеры не имеют оптической стабилизации изображения (OIS), а основная и телеобъективная камеры оснащены только электронной стабилизацией (EIS).

По словам представителей Nothing, основная камера захватывает на 64% больше света благодаря большему сенсору и поддерживает запись видео в формате 4K.

Новая функция CMF Phone 2 Pro позволяет использовать сменные дополнительные объективы, которые крепятся к камере через специальный универсальный чехол. В продаже будут доступны макрообъективы и объективы типа «рыбий глаз».

На переднюю панель установили 16-мегапиксельную камеру с сенсором 1/3″ и диафрагмой f/2.45.

Производительность

Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300 Pro, который обеспечивает прирост производительности по сравнению с Dimensity 7300 в CMF Phone 1. По данным Nothing, центральный процессор стал быстрее на 10%, а графическая производительность выросла на 5%.

Телефон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Также есть возможность расширения памяти с помощью карты microSD (поддерживается до 2 ТБ).

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Nothing заявляет, что аккумулятор сохраняет более 90% своей первоначальной емкости даже после 1200 циклов зарядки. Он также поддерживает обратную зарядку мощностью 5 Вт, что позволяет использовать его для зарядки других устройств.

Дополнительные особенности

NFC: CMF Phone 2 Pro поддерживает NFC, что позволяет совершать бесконтактные платежи.

CMF Phone 2 Pro поддерживает NFC, что позволяет совершать бесконтактные платежи. Звук: В телефоне установлен один динамик.

В телефоне установлен один динамик. Микрофоны: Два микрофона.

Два микрофона. Безопасность: Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Подключения: Поддержка 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Программное обеспечение

CMF Phone 2 Pro работает на операционной системе Nothing OS 3.2 на базе Android 15. Производитель обещает три обновления версии Android и шесть лет обновлений безопасности.

Программное обеспечение также включает функцию Essential Space, впервые представленную в Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro. Это центр на базе искусственного интеллекта, который позволяет создавать изображения с камеры, скриншоты, голосовые заметки и заметки. Для этой функции предусмотрена отдельная кнопка Essential Key на боковой панели телефона.

Размеры и защита

Размеры нового CMF Phone составляют 164 x 78 x 7,8 мм, а вес – 185 граммов. Телефон имеет класс защиты IP54, что означает защиту от пыли и брызг.

Аксессуары

Для CMF Phone 2 Pro доступны различные аксессуары, включая универсальный чехол, к которому можно прикрепить сменные объективы, кошелек и подставку.

Универсальный чехол: 45 евро (в комплекте кошелек и подставка или сменные объективы).

45 евро (в комплекте кошелек и подставка или сменные объективы). Полный набор аксессуаров (чехол, линзы, кошелек и подставка): 60 евро.

Также CMF Phone 2 Pro можно прикрепить к ремню для переноски.